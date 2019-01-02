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快訊／3年傷缺289場　洋基1年底薪簽痛痛游擊手托洛威斯基

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▲藍鳥托洛威斯基。(圖／達志影像／美聯社)

▲明星游擊手托洛威斯基（Troy Tulowitzki）以1年底薪加盟洋基。(圖／達志影像／美聯社)

記者潘泓鈺／綜合報導

明星游擊手托洛威斯基（Troy Tulowitzki）雖然幫助藍鳥連續兩年闖進美聯冠軍戰，但他3年內就因傷缺席289場，上個月與球隊達成協議全額買斷3800萬美元剩餘合約。經過半個月托洛威斯基馬上就找到新東家將以1年底薪加盟洋基，若保持健康將是開季先發游擊手。

根據《Yahoo Sports》記者派桑（Jeff Passan）1日報導，洋基與擁有豐富傷病史的明星游擊手托洛威斯基達成1年底薪的共識，等待體檢完成後就能夠正式簽約。

而洋基的主戰游擊手葛雷格里斯（Didi Gregurius）球季結束馬上進行Tommy John手術預計會缺席開幕戰，假設托洛威斯基能夠恢復健康，他將預計是洋基的開季的游擊手。不過先前《New York Post》也爆料，洋基已經與馬查多（Manny Machado）達成共識，將在2019年正式簽約，若此托洛威斯基定位則是替補。

現年34歲的托洛威斯基生涯5度入選全明星，還囊括銀棒獎、金手套個兩座，2009、2010年連續兩年獲得國聯年度MVP票選5。2015年正在力拚季後賽的藍鳥，冒著豐富傷病史的風險將他交易過來，同時也承接他到2020年的合約。

托洛威斯基在2012到2014年間就受到傷勢困擾，僅有2013年出賽場次破百，2015年轉戰藍鳥9月份就因為背傷進入傷兵名單缺席17場，接著2016年5月股四頭肌緊繃、2017年大腿筋傷勢與腳踝扭傷，今年則是腳跟骨刺整季報銷，短短3年多就傷缺了289場。

儘管如此托洛威斯基剛來到多倫多的確帶來希望，2015、2016年連續闖進美聯冠軍戰，尤其2015年分區戰G3面對遊騎兵6局的關鍵三分砲，帶領藍鳥從0勝2敗逆轉晉級。而他的經紀人也在去年12月中幫他與藍鳥談妥，買斷剩餘的2年合約，讓托洛威斯基成為自由球員。

關鍵字： 洋基托洛威斯基馬查多葛雷格里斯
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