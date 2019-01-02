BWF精選年度五大好球　戴資穎進攻讓張蓓雯使出一字馬救球

▲張蓓雯劈腿救球。（圖／翻攝BadmintonWorld.tv .youtube）

記者謝孟儒／綜合報導

回顧2018年羽球賽季，不只賽事密集，也有許多精彩好球，值得讓球迷們再三回味，世界羽聯（BWF）在年末就精選了五大好球，其中第五名就是世界球后戴資穎，對上美國華裔張蓓雯的精彩回球，讓現場球迷及球評都驚呼連連。

五大好球的第五名，是在2018年大陸南京羽球世錦賽中，戴資穎對上張蓓雯，當時雙方戰至19：18，戴資穎來回調動，一記斜線回球攻擊，讓張蓓雯直接下壓劈腿，上演一字馬的招式回擊成功，由張蓓雯拿下第19分，不過最終戴資穎還是以21比19、21比14直落二贏球。

五大好球中，另一組單打組合出現在印度公開賽時，大陸石宇奇對上馬來西亞伊斯干達（zulkarnain iskandar），石宇奇已經手握賽末點，但就差這一分，伊斯干達展現了無比韌性，頂住石宇奇來回調動的刁鑽進攻，伊斯干達連續五次跪地救球，最終讓石宇奇回擊掛網，自己也倒地受到全場歡呼。

其他三組都來自雙打賽事，而被選入第一名的是全英公開賽時，由世界第一的印尼組合吉地安（Marcus Fernaldi Gideon）／蘇卡穆約（Kevin SanjayaSukamuljo）對上丹麥組合鮑伊（Mathias Boe）／摩根森（Carsten Mogensen），雙方幾次來回攻防，丹麥組合還使出背後反手拍回擊，不過最後仍由印尼組合重扣拿分。

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