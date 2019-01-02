前HBL人氣王涉騙財！男密友控裸體調情　手握私密照曝光

圖、文／鏡週刊

大專籃球聯賽中的政大2年級、前HBL人氣王洪楷傑表現亮眼，但本刊接獲爆料，指洪楷傑明明有女朋友，卻和同性友人發展出「像情侶的兄弟關係」，他會在男密友阿國（化名）家中裸體走動、相互擁抱、餵吃水果，阿國半年內為他付出近20萬元，還替他作弊、寫報告，洪楷傑最後竟翻臉不認人，還報警告阿國騷擾，行徑幾乎與網路渣男無異。

▲洪楷傑是雄鷹球隊的創隊元老，更由政大校長周行一親封為最有價值球員。（圖／鏡週刊提供，下同）

阿國表示，洪楷傑家境並不優渥，知道他沒錢吃飯，阿國便帶著他吃遍大台北美食，包括六福客棧、馬辣鴛鴦鍋和瓦崎燒烤，每餐動輒近千元；因為知道洪楷傑捨不得多花錢買日常用品，便從洗髮精、沐浴乳到襪子、內褲都幫他準備好，甚至連洪楷傑的電話費、送給女友的球鞋，都是阿國買單。

除了日常生活的照料，洪楷傑更多次開口想要機車，阿國不捨得喜歡的人失望，二話不說就花7萬多元為他買車，還幫他改車、從台中騎上台北，甚至在洪的唆使下，仿造洪與洪母的簽名購車，不惜背負法律風險，只為了換取洪楷傑的一個微笑。

▲阿國為洪楷傑買車、付錢、寫作業，最後竟被報警告騷擾。

而在金錢供應之外，洪楷傑數度要求阿國幫他寫作業、交報告，非相關科系出身的阿國四處借書查資料，甚至連其他隊友的部分作業也是阿國代寫，洪楷傑更曾在期末考試時偷傳訊息，要阿國幫他找答案，阿國赴湯蹈火，只為讓愛人能以優異成績申請獎學金。

阿國的付出讓洪楷傑逐漸對這位「男性密友」敞開心胸。阿國表示，洪楷傑三天兩頭跑到他家過夜，還會在他面前裸體走動，雖然沒有同床，但「每次睡前都要抱一下」，洪還會張嘴吃阿國親手餵食的水果，2人互動親密彷彿愛人，洪則對外宣稱他們是「情侶般的兄弟」。

▲阿國手握洪楷傑的私密照片，可見2人關係。

根據阿國出示的對話紀錄，洪楷傑暱稱阿國叫「胖子」，更不只一次向阿國說愛他，說他是家人以外最不可或缺的存在，還曾說：「不會忘記你或離開你，除非你不要我」，還不時要阿國為他按摩、洗衣，連珍藏的高中球衣都有數件放在阿國家，言詞曖昧難用兄弟情誼解釋。

而在去年4月阿國生日時，洪楷傑更不惜向球隊教練陳子威說謊請假，2人同搭寶瓶星號遊公海，在這3天2夜的旅程中，這對「好兄弟」睡在緊鄰的單人床，阿國更開玩笑拍下洪楷傑下體的部分照片，相處的點滴總讓阿國以為洪對他有好感，只是仍在掙扎考慮，沉浸在甜蜜假象中。

▲洪楷傑在社群軟體上與可愛女友的放閃照。

「我還幫他追女友、追球隊經理，真的沒有想獨占他。」阿國表示，他只希望能陪在洪楷傑身邊，看著「弟弟」幸福快樂，沒想到被洪楷傑利用完後，竟遭他一腳踢開。本來洪楷傑對外都宣稱阿國是他的經紀人，2人也有過口頭承諾，但教練對洪另有安排，因而不斷施壓，要他與阿國保持距離，洪最終則決定讓這段關係劃下句點。

而在分手的前一刻，阿國還在幫洪處理獎學金申請事宜，洪要求他歸還相關資料，2人約在政大附近見面，但阿國一到場就遭控騷擾，洪甚至請來派出所員警到現場處理，此後洪楷傑便將他封鎖，斷絕一切聯繫，阿國這才驚覺自己只是一枚工具人。

▲洪楷傑在郵輪上替阿國慶生，睡在緊鄰的雙人床。

阿國說像他這樣的工具人不只一位，「有些人沒見過面就想塞錢給他，他也沒有拒絕過。」洪楷傑統稱這些人為「哥哥」，常說自己缺錢、生活辛苦。其中他認了一位四十多歲的乾爹，還曾希望乾爹幫他買車，而到乾爹家中住了3天2夜，發生了什麼事就不得而知。

還有素未謀面的網友被他吸引，稱洪為「神投弟弟」，剛認識不久就匯錢給他，洪楷傑當時還哭訴：「什麼時候才可以買車啊」「這樣很不方便餒出門」，不斷催促該網友替他買車。

▲阿國拍下洪楷傑的裸背身影。

據了解，該網友陸續匯了3次、總共1萬元現金給洪楷傑，洪對他則越發冷淡，網友多次問候關心都未獲回應，4個月內只有提及錢才有一次回應，令他忍無可忍，怒罵洪「很卑鄙」，洪楷傑則只回他「別亂說話」，此後便再無下文。

當阿國驚覺自己遭玩弄欺騙，更不是唯一受害者時，心死的他向校方坦承自己做過的錯事，更拿出證據證明曾幫洪楷傑作弊、代寫作業，數度向政大檢舉，校方卻始終不願正面處理，如今只希望大眾能看到洪楷傑在明星光環下的真面目，更希望校方能正視學生所犯的錯誤。

本刊致電洪楷傑，他表示報告只是在學術討論，其餘部分則要問過教練後才能回答，但記者事後多次去電皆未獲回應。

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