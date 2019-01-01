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揮18拳爽拿2.7億每秒賺近200萬！梅威瑟：打得好開心

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▲▼那須川天心交手梅威瑟。（圖／達志影像／美聯社）

▲梅威瑟140秒解決那須川天心，輕鬆賺進大把鈔票。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

不敗拳王「五月天」梅威瑟（Floyd Mayweather）2018跨年夜與日本天才拳手那須川天心進行拳擊表演賽，僅花140秒就讓須川天心舉白旗投降，等於梅威瑟只揮了18拳就有900萬美元（約2.7億新台幣）入袋。

梅威瑟一直是許多拳手、格鬥選手挑戰的對象，只要談好價碼，愛錢愛炫富的梅威瑟自然不會放棄機會，這次與日本搏擊天才那須川天心之戰，梅威瑟的出場費為10億日圓，也就是900萬美元，創下個人表現賽最高收入。

「我本身就是搞娛樂的，我們都喜歡娛樂，這次表演賽又有這麼多錢，我為什麼要不打呢？我想證明自己是『金錢梅威瑟』，即便在退役之後，不管在世界哪個地方什麼領域，我都能賺進大把鈔票。」梅威瑟表示。

根據美媒《Yahoo Sports》計算，梅威瑟3次擊倒對手當中，總共出拳18次，這場140秒結束的比賽，每秒淨賺6.5萬美元（約200萬新台幣），每小時收入高達2.33億美元，「金錢梅威瑟」不費吹灰之力賺進900萬美元。

梅威瑟在賽後表示，「我想說的是謝謝，這是一場娛樂表演賽，我們玩得很開心，我也感謝上帝和這次活動主辦。東京我想說聲謝謝，所有一切太讚了，謝謝。」

梅威在此之前過去2場比賽都創下付費直播（PPV）紀錄，2015年他與帕奎奧交手被譽為「世紀之戰」，這場比賽締造440萬PPV紀錄，2017年他接受UFC拳王麥葛雷格（Conor McGregor）挑戰，這場拳王爭霸更是創造史無前例的650萬PPV紀錄，兩場比賽都讓梅威瑟荷包滿滿。 

▲▼那須川天心交手梅威瑟。（圖／達志影像／美聯社）

▲梅威瑟出場費高達900萬美元。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 梅威瑟須川天心
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