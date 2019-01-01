馬查多就是愛洋基！　IG偷偷追蹤洋基頻道被發現

▲馬查多被爆料已經決定跟洋基簽約。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

根據全美棒球記者協會克拉克（Dan Clark）消息指出，馬查多（Manny Machado）已經決定加盟洋基隊，然而，這項消息傳聞真實度越來越高，因為眼尖的球迷、記者發現馬查多官方IG正悄悄追蹤負責轉播洋基主場賽事的有線電視台「YES Network」。

根據資深記者海曼（Joe Heyman）報導，馬查多偷偷追蹤「YES Network」IG帳號，這可能是個加盟洋基隊的跡象，但也可能只是單純的關注，自從克拉克爆料馬查多即將加盟洋基後，在網路上掀起熱議，也引發外界揣測。

去年交易截止日之後，@baseballoverlord IG上傳一張馬查多穿著洋基客場球衣的照片，當時在網路掀起一陣討論，而在大聯盟明星賽洋基球星喬志（Aaron Judge）還稱讚馬查多穿洋基條紋球衣很好看，喬志那時還因私下招募嫌疑被大聯盟警告。

「那只是一個手誤，滑著手機看著照片，老實說，我很喜歡這些照片，那些穿著道奇、釀酒人、費城人求醫的照片。」馬查多當時針對洋基球衣照片作出回應，但不可否認的是，經過休賽季幾度會談，馬查多對於效力洋基相當感興趣。

如果馬查多確定加盟洋基，對於洋基來說將是最棒的新年大禮，他的加入除了提升打線火力外，守備也為球隊帶來調度靈活性，頂替葛雷格里斯（Didi Gregorius）受傷留下的空缺，將能幫助洋基爭取隊史第28座世界大賽冠軍。

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