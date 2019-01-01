紅人輪值ERA全大聯盟墊底　主動聯繫先發霍蘭德

▲先發霍蘭德去年在巨人投出生涯年。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

紅人休賽季著重於先發補強上面，透過交易取得先發羅亞克（Tanner Roark）和伍德（Alex Wood），根據大聯盟資深記者摩洛西（Jon Morosi）報導，紅人主動聯繫自由市場左投霍蘭德（Derek Holland），有望成為球隊下一個補強目標。

出生於俄亥俄州紐瓦克的霍蘭德傾向為國聯球隊效力，而紅人主場剛好就在俄亥俄州辛辛那提市。據報導中指出，他自己喜歡在國聯投球的原因是能夠參與更多的比賽。

儘管紅人在休賽季針對輪值進行補強，但專家認為球隊目前還需要其他先發投手，特別是羅亞克和伍德合約已經快要到期，所以意味著紅人更需要一名可以扛起未來輪值的先發。

去年霍蘭德在巨人東山再起，整季36場出賽包括30場先發，171.1局丟了169次三振，三振率寫下生涯新高，成績7勝9敗、防禦率3.57，也是他自2014年以來最佳球季。

上季紅人團隊防禦率5.04在大聯盟排墊底，讓紅人決定強化先發，如果最終沒有簽下霍蘭德，紅人不排除再從交易市場中尋找可用之兵。

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