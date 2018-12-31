火箭四連勝秘密武器　豪斯先發球隊勝率百分百

▲火箭豪斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

火箭近期拉出一波4連勝，目前以20勝15敗戰績排名西區第五。火箭12月以雙向合約簽下的搖擺人豪斯（Danuel House）已連續4場擔任先發，他先發場均27分鐘繳出8.5分、4.7籃板、1.5助攻成績，火箭只要有他先發上陣的比賽，取得4戰全勝的100%勝率，豪斯先發就奪勝的現象也宛如是火箭的秘密武器。

豪斯除了近4場比賽先發助隊獲得四連勝之外，若將場次擴至豪斯出賽總數，豪斯本季於火箭出賽17場，火箭寫下11勝6敗的戰績，且豪斯只要出賽15分鐘以上的比賽，火箭更是拿下11勝4敗，豪斯與火箭的勝利貌似有著巧妙的機率。

豪斯原於2016年投入選秀但未獲青睞，他在該季與巫師短暫簽約，但大多數時間在發展聯盟打滾，豪斯在發展聯盟2季能夠繳出場均20.3分、4.4籃板、3助攻、1.6抄截成績，本季原本與勇士隊簽約，但隨後遭釋出。

12月初火箭因傷兵成群而與豪斯簽下雙向合約。豪斯至今也繳出了7.9分、3.3籃板的成績，《休士頓紀事報》更透露，火箭原本倚賴的先發小前鋒恩尼斯（James Ennis）儘管即將傷癒歸隊，但豪斯仍有很大得機會可以繼續打先發。

火箭的下一場比賽將於2019年1月1日主場迎戰灰熊，豪斯先發與否及火箭是否繼續奪勝，仍值得關注。

▼火箭近期拉出4連勝。（圖／路透社）

