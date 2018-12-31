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2019世界盃男籃　32強搶7席奧運門票

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▲▼2014世界盃美國隊。（圖／達志影像／美聯社）

▲2014西班牙世界盃厄文（Kyrie Irving）獲選最佳球員。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

2019籃球世界盃將由中國主辦，將在明年3月中旬進行分組抽籤，這屆世界盃也將採用全新賽制，並且賽果也將影響到2020東京奧運門票。

籃球世界盃前身為世界錦標賽，在2014年正式更名為世界盃於西班牙舉行，2019年的籃球世界盃則是首屆採用全新賽制，由原先24支隊伍擴增到32支隊伍，並且在地區域賽與過往的單一主辦國不同，改採主客場制。

明年3月將在主辦國深圳進行分組抽籤，目前尚未獲得世界盃資格的國家，將在2月18至26日進行最後一輪資格賽，剩下26個國家將搶最後14個資格，擠進最後的32強。

▲▼2014世界盃美國隊。（圖／達志影像／美聯社）

▲2014世界盃美國隊拿下冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

中國世界盃舉辦於2019年8月31日至9月15日，在北京、上海、南京、廣州、武漢、深圳、東莞、佛山等8個城市進行。FIBA也為了世界盃邀請來退役球星「老大」布萊恩（Kobe Bryant）擔任賽會國際大使，同時該賽事攸關奧運資格，因此可想而知屆時各國將精銳盡出。

2019世界盃裡最終的賽會排名，五大洲裡除了美洲、歐洲排名前2其他各洲排名第1的將能獲得奧運資格，總共7張門票。沒搶到資格的排名前16支球隊加上各區2支球隊，必須要再透過資格賽來爭取最終4張東京門票。

關鍵字： 籃球FIBA2019世界盃東京奧運中國
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