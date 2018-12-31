運動雲

> >

亞足賽／10大值得關注賽事（下）　兩伊對決曾上演驚險7比6PK

ETtoday運動雲

▲▼ 2015年亞洲盃,亞足賽，伊拉克pk勝伊朗 。（圖／達志影像／美聯社）

▲2015年亞洲盃伊拉克pk勝伊朗。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

亞足聯亞洲盃將在明年1月於阿聯開踢，亞足聯（AFC）特別選出了10大值得關注的賽事，除了上屆冠軍為澳洲、亞軍南韓外，今年伊朗、伊拉克、四屆冠軍日本也備受關注，加上U23冠軍的烏茲別克、越南的賽事都有入選。

（前5名對戰組合請點我）

6.烏茲別克v.s.土庫曼

兩支隊伍第一次在亞洲盃交手，是在2004年小組賽，當時Alexander Geynrikh打進唯一進球，幫助球隊贏球，如今15年過去，中亞球隊的情勢又有怎樣的突破，值得關注。

7.澳洲v.s.敘利亞

上屆冠軍澳洲本屆無疑是為了衛冕而來，將在B組最後一場比賽對上敘利亞，雙方在2017年世界杯資格賽附加賽碰頭，澳洲在延長賽以3比2勝出。

▼ 2015年亞洲盃,澳洲決賽擊敗南韓。

▲▼ 2015年亞洲盃,澳洲決賽擊敗南韓 。（圖／達志影像／美聯社）

8.南韓v.s.大陸

雙方曾在2000年小組賽踢平之後，南韓在俄羅斯世界盃、印尼雅加達亞運中的表現，陣容逐漸完整，包括英超熱刺一哥孫興慜、旅歐李青龍、奇誠庸、具滋哲，中生代及新秀鄭又榮、黃仁範、洪喆、黃義助等人。

雙方在2016年世界盃預賽12強賽首輪交手，南韓以3比2擊敗大陸隊，且孫興慜將在1月13日踢完曼聯後回歸，很可能就碰上大陸時出賽，陸媒對此仍表達樂觀。

9.伊朗v.s.伊拉克

此場對戰可說是小組賽最刺激的一場賽事，雙方在2015年亞洲盃8強賽交手，戰成3比3平手後，伊拉克在PK大戰中以7比6氣走伊朗，伊拉克在2007年冠軍後，再也沒能奪冠，因此本屆勢必也要力退伊朗晉級。

10.沙烏地v.s.卡達

雙方上次交手已經遠在2000年的8強賽，因此這段期間此消彼長，勝負還能難說，但作為小組賽的最後一場賽事，相信也能盡力打出一場精彩比賽。

▼ 烏茲別克男足。

▲烏茲別克男足。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 亞足賽亞洲盃南韓朝鮮日本阿聯
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

看VR色情片男友呻吟伸鹹豬手　揭開時卻發現女友全程錄...QQ

推薦閱讀

亞足賽／10大值得關注賽事（上）　四屆冠軍日本出戰土庫曼

熱門新聞

海盜好隊友艾銳克加盟中信兄弟　張進德：有大聯盟實力

勇士冠軍成員楊恩入金塊20天打4戰被裁　丹佛2主將即將回歸

SBL／倒數2分鐘兩個「U」遭逆轉　麥班達無奈裁判僅給璞園3罰

SBL／報恩范耿祥的信任　「大麥克」要讓教練笑著離開球場

日職／栗山英樹明年打線安排　王柏融排中外野或三壘

被「棄守」到不會打球　嘴綠出現離奇走步違例

讀者回應

﻿

最新新聞

1CBA明星賽易建聯第一高票

2世界紀史詩！瑞安完全比賽加再見轟

3火箭秘密武器　豪斯先發勝率百分百

4詹皇34歲生日自比好酒「越老越好」

5民生學經驗　李文傳讚台日賽制好

熱門新聞

1艾銳克來台　張進德：大聯盟實力

2「尼克楊」入金塊20天打4戰被裁

3SBL／麥班達無奈裁判僅給璞園3罰

4SBL／麥克連報恩范耿祥的信任

5栗山英樹：王柏融排中外野或三壘

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

從來沒聽過的布衣族？　海峽盃女壘在「貴州」開幕啦！

燃燒吧!#13 OL塑身辦公室 跟大屁屁說掰只要10分鐘

泰山高中階梯訓練

反對養狗！阿嬤嗆養了就載去丟　4年後「親手釘木床」變職業狗奴

郭子乾「韓國瑜→柯文哲」只花20秒　《悶鍋出任務》從後台演到幕前

帥氣兒子低調迎娶美嬌娘！ 小倆口甜蜜現身　賴清德：盼明年抱孫子

陳意涵挺孕肚合體《比悲傷》　嗆劉以豪不宣傳：是在紅什麼？

牛排吃到飽VS大胃王　路路狂嗑150盎司老闆投降
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366