亞足賽／10大值得關注賽事（下）　兩伊對決曾上演驚險7比6PK

▲2015年亞洲盃伊拉克pk勝伊朗。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

亞足聯亞洲盃將在明年1月於阿聯開踢，亞足聯（AFC）特別選出了10大值得關注的賽事，除了上屆冠軍為澳洲、亞軍南韓外，今年伊朗、伊拉克、四屆冠軍日本也備受關注，加上U23冠軍的烏茲別克、越南的賽事都有入選。

（前5名對戰組合請點我）

6.烏茲別克v.s.土庫曼

兩支隊伍第一次在亞洲盃交手，是在2004年小組賽，當時Alexander Geynrikh打進唯一進球，幫助球隊贏球，如今15年過去，中亞球隊的情勢又有怎樣的突破，值得關注。

7.澳洲v.s.敘利亞

上屆冠軍澳洲本屆無疑是為了衛冕而來，將在B組最後一場比賽對上敘利亞，雙方在2017年世界杯資格賽附加賽碰頭，澳洲在延長賽以3比2勝出。

▼ 2015年亞洲盃,澳洲決賽擊敗南韓。

8.南韓v.s.大陸

雙方曾在2000年小組賽踢平之後，南韓在俄羅斯世界盃、印尼雅加達亞運中的表現，陣容逐漸完整，包括英超熱刺一哥孫興慜、旅歐李青龍、奇誠庸、具滋哲，中生代及新秀鄭又榮、黃仁範、洪喆、黃義助等人。

雙方在2016年世界盃預賽12強賽首輪交手，南韓以3比2擊敗大陸隊，且孫興慜將在1月13日踢完曼聯後回歸，很可能就碰上大陸時出賽，陸媒對此仍表達樂觀。

9.伊朗v.s.伊拉克

此場對戰可說是小組賽最刺激的一場賽事，雙方在2015年亞洲盃8強賽交手，戰成3比3平手後，伊拉克在PK大戰中以7比6氣走伊朗，伊拉克在2007年冠軍後，再也沒能奪冠，因此本屆勢必也要力退伊朗晉級。

10.沙烏地v.s.卡達

雙方上次交手已經遠在2000年的8強賽，因此這段期間此消彼長，勝負還能難說，但作為小組賽的最後一場賽事，相信也能盡力打出一場精彩比賽。

▼ 烏茲別克男足。