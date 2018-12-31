亞足賽／10大值得關注賽事（上）　四屆冠軍日本出戰土庫曼

▲新生代藍武士。（圖／達志影像／美聯社）

記者謝孟儒／綜合報導

亞足聯亞洲盃將在明年1月於阿聯開踢，亞足聯（AFC）特別選出了10大值得關注的賽事，提供球迷們參考，上屆冠軍為澳洲、亞軍南韓，三四名為阿聯和伊拉克，不過今年伊朗、日本也備受關注，加上U23冠軍的烏茲別克、越南的賽事都有入選。

1.阿聯v.s.巴林

大型賽事中的首場比賽總是特別受到注意，本屆亞洲盃的第一場賽事，就是由A組的地主阿聯對上巴林。阿聯曾經在2015年亞洲盃擊敗伊拉克拿下季軍，當年在小組賽碰上巴林，陣中的Ali Mabkhout開賽僅14秒就進球，也寫下亞洲盃最快的進球紀錄，巴林此役可說復仇而來。

2.南韓v.s.菲律賓

C組的首場比賽由上屆亞軍南韓碰上菲律賓，雙方過去交手兩次都由南韓贏球，南韓今年也要力拼1960年後的第二座冠軍，菲律賓此屆也採用大量的外籍球員應戰。

▼亞運男足,越南隊。（圖／CFP）

3.越南v.s.伊拉克

伊拉克曾拿下2007年亞洲盃冠軍，越南則是剛拿下今年鈴木盃的冠軍。

4.日本v.s.土庫曼

若說在亞洲盃成績最斐然的球隊，莫過於日本隊，共拿下四屆冠軍（1992年、2000年、 2004年及 2011年），本屆同樣也被視為奪冠的熱門球隊，將要在F組出賽土庫曼。

5.阿聯酋v.s.印度



印度是另一支擁有大量外籍傭兵的隊伍，在第二場比賽迎戰有地主優勢的阿聯酋，印度在2011年重返亞洲盃後，也希望可以繼1964年亞軍後，創下更佳的成績。

▼亞洲盃男足資格賽,中華VS土庫曼（圖／記者季相儒攝）