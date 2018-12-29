運動雲

> >

詹皇公開招募言論　聯盟警告球隊涉嫌引誘合約在身球員

ETtoday運動雲

▲詹姆斯，戴維斯。（圖／CFP）

▲詹姆斯先前公開談論與戴維斯當隊友感受引起聯盟發出聲明警告。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

先前「紫金一哥」詹姆斯(LeBron James)公開招募鵜鶘當家球星戴維斯(Anthony Davis)，這一舉動引起大量的關注，同時也讓聯盟許多球隊不滿，認為「詹皇」應該受到懲處，雖然先前聯盟表示球員間的言論不受規範，但現在卻向各球隊發出聲明，對涉嫌引誘有合約在身球員的行為提出警告。

由於「一眉哥」最快將於2020年成為自由球員，考量鵜鶘戰績不佳，這讓許多球隊都對他非常有興趣，詹姆斯同樣也希望他來到洛杉磯，先前公開談論若和戴維斯成為隊友的感受，「這會很不可思議，讓人覺得不可置信。」這番言論引起許多小市場球隊不滿，甚至要求對「詹皇」開罰，不過當時聯盟解釋這只是個人行為並不構成違規，但今天聯盟卻提出最新說明。

球員的合約必須獲得尊中，禁止干涉合約關係的行為，這項原則在現在媒體環境特別重要，因為只要有任何有關球員轉隊的行為或消息都會立刻受到大眾關注，球隊應該要專注有合約在身的球員在賽季努力競爭，而不是分心去處理這些未來合約到期的問題。

球隊應該意識到非法引誘的範圍很廣，任何情況下都建立在事實和環境基礎上，因此任何單一情況下並不違反規則的行為若重複出現，或成為更廣泛不當行為，則可能構成違規。因此球隊應避免任何有可能被視為對其他球員有興趣的行為，包括公開聲明」雖然這項聲明中，並沒有指名任何人，不過仍被視為對詹姆斯的警告。

▲▼詹姆斯，安東尼。（圖／CFP）

▲先前詹皇也有表示若安東尼來湖人會很棒。（圖／CFP）

關鍵字： NBA湖人詹姆斯戴維斯
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

騎士向勇士小將麥考提2年600萬美元報價　就看勇士跟不跟

斗六球場獲企業認養　北高雙都沒人要

中職／高國輝愛看職棒　曾為彭政閔騎車1小時到花蓮球場

大專足聯／本屆五大鮮肉球員全收錄　8強賽一起來看球吧～

BWF年終排名戴資穎球后達107周　四單項世界第一積分破10萬

洋基兜售葛雷有重大進展　11隊洽談釀酒人處於領先

讀者回應

﻿

最新新聞

1老鷹險搞砸22分領先　OT宰灰狼

2詹皇招募言論引聯盟聲明警告各隊

3勇士票太貴里拉德：真勇迷買不起

4沃爾尋求名醫治療左腳跟

5台南裝外野座椅　統一討論烤肉區

熱門新聞

1騎士向前勇士麥考提2年600萬美元

2斗六球場獲認養　北高雙都沒人要

3高國輝曾為彭政閔騎車1小時

4大專足聯／本屆五大鮮肉球員

5戴資穎球后107周　四單項第一積分10萬

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

泰山高中階梯訓練

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

林子偉回母校高苑工商捐贈球具　勉勵學弟：不要怕失敗

佳里國小YAMAHA CUP參與十年不缺席　戴堉哲看見球員成長

從來沒聽過的布衣族？　海峽盃女壘在「貴州」開幕啦！

劉德華演唱會才唱3首突喊卡　「醫生說不能唱了」下台退票

使用10年筆電突然爆炸起火 12歲少年淡定拿滅火器撲滅

大飛「她說好」求婚影片曝光！　哽咽淚崩：真的很愛楊晨熙

全台首創玻璃透明LED水道！　台中第1家泰國流水蝦吃到飽

最NOW新人就是Karencici　20歲已經創作400首了！！
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366