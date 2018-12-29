詹皇公開招募言論　聯盟警告球隊涉嫌引誘合約在身球員

▲詹姆斯先前公開談論與戴維斯當隊友感受引起聯盟發出聲明警告。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

先前「紫金一哥」詹姆斯(LeBron James)公開招募鵜鶘當家球星戴維斯(Anthony Davis)，這一舉動引起大量的關注，同時也讓聯盟許多球隊不滿，認為「詹皇」應該受到懲處，雖然先前聯盟表示球員間的言論不受規範，但現在卻向各球隊發出聲明，對涉嫌引誘有合約在身球員的行為提出警告。

由於「一眉哥」最快將於2020年成為自由球員，考量鵜鶘戰績不佳，這讓許多球隊都對他非常有興趣，詹姆斯同樣也希望他來到洛杉磯，先前公開談論若和戴維斯成為隊友的感受，「這會很不可思議，讓人覺得不可置信。」這番言論引起許多小市場球隊不滿，甚至要求對「詹皇」開罰，不過當時聯盟解釋這只是個人行為並不構成違規，但今天聯盟卻提出最新說明。

「球員的合約必須獲得尊中，禁止干涉合約關係的行為，這項原則在現在媒體環境特別重要，因為只要有任何有關球員轉隊的行為或消息都會立刻受到大眾關注，球隊應該要專注有合約在身的球員在賽季努力競爭，而不是分心去處理這些未來合約到期的問題。」

「球隊應該意識到非法引誘的範圍很廣，任何情況下都建立在事實和環境基礎上，因此任何單一情況下並不違反規則的行為若重複出現，或成為更廣泛不當行為，則可能構成違規。因此球隊應避免任何有可能被視為對其他球員有興趣的行為，包括公開聲明。」雖然這項聲明中，並沒有指名任何人，不過仍被視為對詹姆斯的警告。

▲先前詹皇也有表示若安東尼來湖人會很棒。（圖／CFP）