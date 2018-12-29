勇士本季平均票價破萬台幣　里拉德：真勇迷買不起

▲里拉德。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

根據 TicketIQ.統計，勇士主場賽事平均二手票價高達463美元約合14000台幣，價格相當不親迷。而在奧克蘭當地長大的拓荒者控衛里拉德(Damian Lillard)，過去經常到場看球，不過他感嘆說道：「好位子的門票比過去貴多了，很多真正的球迷根本負擔不起。」

里拉德的父親在1999-2002等3個球季都是勇士隊季票持有者，位置在客隊球員席後方10排左右。里拉德說因為當時戰績不佳3季合計57勝189敗，票價相當便宜。因此里拉德過去要藉機要到「0號探員」亞瑞納斯（Gilbert Arenas）、休斯（Larry Hughes）等球星簽名。

不過根據統計勇士票價連年上場，本季二手票價平均高達463美元，碰上湖人的聖誕節大戰均價更衝上1292美元，約合近4萬台幣為近10年最高。就算能從官方買到原價，勇士主場最上層座位從69至100美元不等，也不算太好入手。

「很多球迷對此都不開心，當你取得成功票價就會上漲，還可能搬家。很多真正的勇士球迷根本無法負擔票價，在過去票價非常評價。現在很多好位子都非常貴。」里拉德說。對於本季結束過後，勇士將搬到舊金山也讓他非常感慨，「這裡是我童年的回憶。」

▲勇士主場票價暴漲。（圖／CFP）