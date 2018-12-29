亞足賽／日本公布新球衣號碼　164CM中島正式接班香川10號

▲日本164公分中場中島翔哉。（圖／達志影像／美聯社）



記者顏如玉／綜合報導

早在本月12日，日本足協就公布了明年1月登場的亞洲盃23人名單，以本田圭佑為核心的黃金世代淡出舞台，改由新生代球員接棒，28日在所有旅外球員都歸隊後，日本足協也公佈了新球衣號碼，效力葡超的164公分中場中島翔哉正式接班香川真司，被授與10號球衣。

日本男足目前正在千葉備戰，在新任主帥森保一接手後，喊話要拿下隊史第五座亞洲盃冠軍，不過12日公布的球員名單中，卻不見昔日中場大將香川真司、岡崎慎司，雖然仍有本屆世界盃的老面孔，包括大迫勇也、原口元氣、柴崎岳等人，但更多的卻是中島翔哉、堂安律和南野拓實等新生代球員，也代表著日本正逐步進行「換血」。

▲堂安律接手21號球衣。（圖／達志影像／美聯社）



在日本集訓進入第三天，最後一批旅外球員也正式歸隊，新、老隊員們終於齊聚一堂，日本足協在28日公佈了新球衣號碼，效力樸迪莫倫斯(Portimonense)的中島翔哉，不負眾望搶過香川的棒子，扛起10號球衣的重任，同為中場的堂安律則得到21號；效力奧超的南野拓實披上曾是岡崎慎司的9號球衣，曾經是三浦良知等大咖球星的11號球衣，則由效力J聯盟的北川航也拿下，他在本季攻進13球創下個人紀錄。

另外，世界盃班底號碼都沒變，包括13號的武藤嘉紀、15號的大迫勇也、7號的柴崎岳、8號的原口元氣、酒井宏樹19號、槙野智章20號、長友佑都5號、吉田麻也22號等。

▲南野拓實穿起岡崎慎司的9號球衣。（圖／達志影像／美聯社）

和世界盃相比，本次日本的亞洲盃主力陣容更動多達7人，尤其是中前場，過去的三劍客香川真司、岡崎慎司及原口元氣，也將被「新三劍客」中島翔哉、南野拓實及堂安律等人所取代。這一次新球衣的公佈，似乎也意味著日本男足將翻開歷史新頁，朝下一個世代前進。

日本將於1月2日前往阿聯，而本次亞洲盃被分在F組，9日將與土庫曼進行分組首戰，13日對上阿曼，17日則要面對烏茲別克。