大專足聯／輔大對吳鳳、淡江碰北市大　八強對戰組合全出爐

▲大專盃, 北市大 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／嘉義報導

大專足球聯賽公開一級28日B組賽事結束後，晉級8強的隊伍全數產生，A組為輔仁大學、南華大學、銘傳大學以及淡江大學，B組則有台北市立大學、台灣體大、文化大學以及吳鳳科大，根據賽制，接下來將進行1至8名決賽以及9至16名決賽。

A組的前4強在前一天已經產生，輔大以6勝1和0敗的成績拿下19積分，排名第一，南華大學5勝2和0敗合計17分取得第二位置，銘傳則因輸給輔大，以5勝1和1敗的16分掉到第3，最後淡江以4勝3敗12積分排名第4。

▼輔大。

B組的前4強在28日也已經全數產生，北市大以7勝0敗0和21積分拿下第一，台灣體大則是6勝0和1敗18積分排在第二，第三是以4勝1和2敗取得13積分的文化，吳鳳科大同樣是4勝1和2敗13積分，不過文化和吳鳳對戰以1比1踢平，但PK後文化以1比0勝出，因此吳鳳僅能排第4。

▼台體。

根據賽制，1至8名決賽採交叉賽，A組第一對上B組第四、B組第一對上A組第四，對戰組合如下：

輔仁v.s.吳鳳科大



銘傳v.s.台體大



南華v.s.文化



淡江v.s.北市大

▼淡江。

去年冠軍為輔大、亞軍北市大，台體大、銘傳分居三四名，今年8強決賽目前暫定在2019年2月26日於銘傳大學開踢，不過確切資訊還有待大會正式公告為準。

▼吳鳳科大。