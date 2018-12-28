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世籃資格賽／布萊奇確定回歸！　菲律賓力拚逆轉晉級

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▲▼世界盃男籃資格賽,菲律賓vs.中華,菲律賓隊,布萊奇。（圖／記者季相儒攝）

▲布萊奇。（圖／資料照／記者季相儒攝）

記者林育正／綜合報導

布萊奇（Andray Blatche） 確定回歸菲律賓國家隊，將在二月底最後兩場世界盃男籃資格賽登場，碰上卡達以及哈薩克，全力爭取晉級世界盃的機會。

在11月底12月初的資格賽，菲律賓分別以美菲混血後衛普林格（Stanley Pringle和）德菲混血的史坦哈汀格（Christian Standhardinger）出賽，結果敗給敗給哈薩克和伊朗，史坦哈汀格先發出賽拿到17分8籃板。不過到了最後衝刺階段，菲律賓仍選擇先前曾在和澳洲大亂鬥中遭到禁賽的布萊奇回歸陣中。

「確定了，我將會在二月回到菲律賓，等不及要為全世界最棒的球迷贏下兩場比賽。」布萊奇表示。目前在F組除了第一名的澳洲確定晉級，7勝3敗的伊朗、6勝4敗的日本以及5勝5敗的菲律賓都還有機會，菲律賓想晉級兩戰都必須贏下來。

菲律賓籃協主席潘力利歐（Al Panlilio）主席對此也非常開心，「他承諾將會出戰最後兩場比賽，他還願意提早報道投入訓練找回最佳狀態，並且和總教練季奧（Yeng Guiao)合作，熟悉他的戰術體系。」布萊奇先前在世界盃男籃資格賽出賽2場，場均11.7分11.8籃板，另有2.2阻攻和1.7抄截。

▲▼世界盃男籃資格賽,菲律賓vs.中華,菲律賓隊,布萊奇。（圖／記者季相儒攝）

關鍵字： 世籃資格賽菲律賓布萊奇
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