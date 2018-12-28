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印地安人炒了一個月不賣了！　將留用庫魯柏、鮑爾雙王牌

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▲先發庫魯柏、林德。（圖／達志影像／美聯社）

▲印地安人2藉賽揚得主庫魯柏（Corey Kluber）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

印地安人兜售庫魯柏（Corey Kluber）、鮑爾（Trevor Bauer）雙王牌的消息，過去一個月在交易市場炒得沸沸揚揚，但28日卻傳除不想賣了，先前印地安人已經走了3名主力清出部分薪資，能夠做其他方面的補強來維持戰力。

根據《MLB.com》記者卡斯卓文斯（Anthony Castrovince）報導，印地安人已經不打算兜售庫魯柏、鮑爾雙王牌先發投手，儘管如此還是有一通電話改變大局的機會。「每年的這個時刻都是如此，我們都知道隨時都有可能來一通改變命運的電話，」卡斯卓文斯說道，「但印地安人清掉高梅斯（Yan Gomes）、阿隆索（Yonder Alonso）以及恩卡納辛（Edwin Encarnacion）之後薪資方面舒緩了不少，2019年粗估省了1800萬到2100萬美元。」

卡斯卓文斯指出，儘管如此印地安人陣容上的問題還是沒有完全解決，他們極需要外野以及牛棚，而今年的自由市場有很多牛棚人選，是他們能夠透過錢去補強的環節，除非有個「大獲全勝」的提案，他們才有可能送走庫魯柏、鮑爾。

▲印地安人先發投手鮑爾（Trevor Bauer）。（圖／達志影像／美聯社）

▲鮑爾（Trevor Bauer）在交易市場受到較小的關注。（圖／達志影像／美聯社）

這一個月以來鮑爾的交易傳聞較少，而2屆賽揚得主庫魯柏則是各隊爭奪的目標，包括道奇、教士、紅人都曾經與印地安人交涉。

但可能是印地安人要價過高導致遲遲無法拍板定案，他們向道奇要求頭號農場外野手凡杜戈（Alex Verdugo），而也向庫魯柏的老東家教士討論過外野手馬高特（Manuel Margot）、佛洛（Hunter Renfroe），搭配捕手黑吉斯（Austin Hedges）3名主力。

關鍵字： 印地安人庫魯柏鮑爾
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