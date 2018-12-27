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SBL／睽違4年回新竹　璞園新洋將無法亮相、金酒「天使」登場

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▲▼璞園，30號 陳冠全、55號 麥克（Micheal Holyfield）、1號 瓊斯（Emmanuel Jones）。（圖／籃協提供）

▲「Mr. Everything」瓊斯（Emmanuel Jones）因傷遭璞園撤換。（圖／籃協提供）

記者潘泓鈺／綜合報導

SBL睽違4年再次回到新竹體育館，今年度最大的話題莫過於「雙洋將」，而賽季將近三分之一各隊陸續做出調整，本週金酒、璞園都有所動作，不過璞園的新洋將卻因為護照問題，本週恐怕無法及時亮相。

睽違4年再度回到新竹體育館，將進行2週的例行賽，新竹市政府相當期待，尤其新竹市近年投入超過1500萬改善學校籃球場，並補助237萬培訓基層，28日16：00首戰將由裕隆對決台銀，台啤則是要碰上達欣。

本季最大的話題就屬雙洋將，經過13到14場的實驗之後，各隊陸續做出調整，而目前戰績第一的金酒則是因為貝斯（Paris Bass）大麻事件被迫割愛，找來先前被台銀撤換的伍茲（Rashad Woods）救火兩場之後決定再次換人。

伍茲上週兩場比賽場均18.5分、6籃板，其中面對老東家台銀攻下19分、10籃板雙十成績幫助球隊延續7連勝，雖然下一場95比97不敵達欣，仍以10勝3敗領先台啤的8勝5敗暫居聯盟龍頭。而伍茲這兩場的表現沒有說服球團將他留下，反美過聖誕節後確定不會再回來。

由於季前找洋將各種「出包」，金酒這次找來「天使」努內茲（Angel Nunez）、克雷格（Michael Craig）兩人「雙保險」測試，以防未如期抵台被迫夏普（Walter Sharpe）單洋將出戰。雖然努內茲已經上機，不過行李再轉機時未能跟上，儘管缺少裝備但至少人能夠如期抵達。

衛冕軍璞園開季遭遇大低潮，將苦工型的麥克（Michael Holyfield）換將凱爾（Kyle Meyer）才有所起色，目前5勝7敗與排名第6的達欣戰績相同。但過去台啤奪冠功臣「Mr. Everything」瓊斯（Emmanuel Jones）因傷遭到撤換，雖然璞園始終沒有透露新洋將人選，不過新洋將護照出問題的緣故，本週確定是無法如期亮相。

▲富邦賈西亞。（圖／籃協提供）

▲賈西亞（Charles Garcia）。（圖／籃協提供）

台銀也是潛在著換將可能的球隊，總教練韋陳明對於史密斯（Gregg Smith）、羅德尼（Rodney Alexander）態度與表現都不滿意，已經放話不排除連同先前受傷的泰勒（Joseph Talyer）3人一同走人。

裕隆、富邦勇士都對來自加拿大的泰瑞（Terry Thomas）、基斯（Shaquille Keith）表現不滿意，皆在上週進行換將。裕隆換成道森（Eric Dawson）後拿下3連勝，富邦勇士找來台銀前將賈西亞（Charles Garcia）也是2連勝，兩人暫時都被留用。

本週璞園只有一場賽事，其他6隊個打兩場，若是金酒兩場都輸龍頭地位才會有可能出現變動，而暫居2、3的台啤與裕隆只有半場勝差。

關鍵字： SBL金酒璞園
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