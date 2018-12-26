韓職／就是愛高雄！李大浩領軍　樂天巨人今年再來春訓

▲ 南韓職棒樂天巨人來台春訓 。（圖／南韓樂天巨人）

記者楊舒帆／綜合報導

韓國冬天寒冷不宜訓練，職棒球團都選擇海外移地春訓，從2月1日開始的春訓，按照往例到美國、日本、澳洲及台灣等天候就適宜的地方訓練。今年樂天巨人將延續去年模式，一軍先在高雄集訓，2月底最後一周再拉到沖繩與其他球隊進行熱身賽。

今年拿下總冠軍戰的SK飛龍，為打造新王朝爭取二連霸，一軍春訓方面，1月30日至2月24日在亞歷桑納州及佛羅里達州，2月26日至3月10日移至沖繩與其他球隊實戰。SK飛龍在洋教頭希爾曼（Trey Hillman）領軍之下，一舉拿下總冠軍，不過他季後被馬林魚聘請為大聯盟一壘指導教練，不再續留韓國，而SK飛龍到佛羅里達期間，有機會與正待在馬林魚春訓基地的前總教練相見歡。

KT巫師與NC恐龍都決定繼續到亞歷桑納州春訓，連續4年戰績墊底的KT巫師將與過往有所變革，不再移動到沖繩，在亞歷桑納待到3月8日。斗山熊則是先到沖繩，2月20日再移動到宮崎。LG雙子則選擇到澳洲進行第一階段春訓，同樣是2月25日移動到沖繩。

雖然樂天巨人今年在高雄遇到寒冬的特例，似乎訓練受到影響開幕7連敗，但樂天球團仍認為台灣還是適當的選擇，因為高雄青埔擁有作為訓練設施，有1座正規球場及2個內野球場能提高效率，負責接洽相關事務的是韓國人沒有溝通問題，所以樂天巨人明星球員李大浩與孫兒葉等，明年都會先來台春訓。

樂天巨人在高雄從1月30日待到2月24日，但為了增加高強度熱身賽，仍安排2月25日到3月9日移動到沖繩，與其他日、韓球隊實戰。

▲李大浩。(圖／記者黃克翔攝)