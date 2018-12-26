賭盤看好哈波加盟道奇　總裁2014年上任首張破億美元合約？

▲2015國聯年度MVP哈波（Bryce Harper）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

自由市場兩大球星哈波（Bryce Harper）、馬查多（Manny Machado）至今都還沒決定落腳處，不過前者似乎越來越明朗。在道奇進行交易將4名球員打包至紅人清薪資之後，賭盤看好道奇成為哈波的下家，而道奇若開出哈波喊價的3億美元以上的天價合約，將會是2014年佛里德曼（Andrew Friedman）接任總裁後的首張破億美元合約。

道奇22日將普伊格（Yasiel Puig）、坎普（Matt Kemp）、伍茲（Alex Woods）3名主力球員，加上法默（Kyle Farmer）交易至紅人換來今年連續3年防禦率破6的右投貝利（Homer Bailey）以及2名農場，被外界解讀是在清理薪資空間，甚至是為爭取哈波來佈局。

就在25日大聯盟官方IG放上「哈波最有可能加入道奇？」的圖片，哈波偷偷按了「like」被眼尖球迷抓包，讓整個傳言沸騰到最高點，而知名體育博奕網站《Oddsshark》將哈波降臨道奇的賠率從第7低下修到最低，意味著相當看好他去道奇。

Bryce likes the idea pic.twitter.com/SV5Njz6AXx — Clint (@DiamondHoggers) 2018年12月24日

道奇這幾年都在為2022年以前都不繳納豪華稅而努力，2019年預估團隊薪資1.86億美元距離2.06億美元的稅線還有一段距離，但哈波先前拒絕國民的3年10億美元續約，經紀人波拉斯（Scott Boras）喊話超越史丹頓（Giancarlo Stanton）12年3.25億美元，歷史年限、總金額最高紀錄合約，勢必會超過稅線。

▲（圖右）道奇總裁佛里德曼（Andrew Friedman）。（圖／達志影像／美聯社）

年僅42歲的佛里曼德，2008年在將光芒打造隊史首次美聯東區封王，被《Sporting News》評選為年度最佳行政人員而聲名大噪，2014年加盟道奇擔任總裁後在薪資控管上也大獲好評，非常謹慎的不開出任何破億美元長約，就算是今年續約王牌投手克蕭（Clayton Kershaw）也只用3年9300萬美元搞定。