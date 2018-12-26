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錢德勒效力湖人前差點加盟勇士　家鄉友人給建議才轉念

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▲▼錢德勒（Tyson Chandler）。（圖／CFP）

▲湖人中鋒錢德勒。（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

湖人中鋒錢德勒（Tyson Chandler）本季由太陽轉戰湖人後使湖人前場戰力更加雄厚，但根據湖人官網報導，錢德勒一開始想加盟的球隊並不是湖人，而是衛冕軍勇士。

錢德勒表示，「家鄉洛杉磯給了我一些可以超越自己的東西；老實說一開始我是傾向加入勇士的，因為你會知道自己將得到什麼東西。但我坐下來好好想想後，我開始思考著這對我而言意味什麼。」

錢德勒在與洛杉磯友人談話後，才有轉戰湖人的想法，錢德勒表示，「相較於外界的朋友，家鄉朋友更能夠給我意見，他們的意見我都很喜歡，我認為這是個明確的決定。」

▲灰狼湯斯、湖人錢德勒。（圖／CFP）

▲湖人錢德勒（右）。（圖／CFP）

「我認為我在任何球隊都可以帶給球隊幫助，但對我而言洛杉磯會有更多挑戰，因為我來自這裡，小時候看著魔術強森（Magic Johnson）打球，而我也欣賞詹姆斯（LeBron James）。」錢德勒補充道。

錢德勒於洛杉磯縣康普頓市（Compton）的曼努埃爾多明格斯高中（Manuel Dominguez High School）畢業後於2001年投入選秀。當時聯盟正值美國高中生加盟NBA的浪潮，錢德勒也順利的由公牛隊以第一輪第2順位的榜眼位置挑走，

錢德勒在轉戰黃蜂、山貓、獨行俠後於2011年於替小牛拿下總冠軍，之後便轉戰尼克，並於2012至2013年球季獲得最佳防守球員與年度防守第一、第二隊肯定。

錢德勒本季由太陽轉戰湖人後，他的場均上場時間由12.7分鐘來到20分鐘，籃板也由5.6顆上升至場均7顆，但他近日因背部酸痛而被湖人放入每日觀察名單，尚未恢復健康前將不會出賽。

▲湖人詹姆斯、錢德勒 。（圖／CFP）

▲湖人詹姆斯（左）與錢德勒（右） 。（圖／CFP）

關鍵字： 湖人錢德勒NBA
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