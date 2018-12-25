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具球技和火辣外型身材　何沐妮成為新一代高球女神

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▲何沐妮。（圖／翻攝自IG／lilymhe）

▲何沐妮時常在IG曬美照。（圖／翻攝自IG／lilymhe

記者張曜麟／綜合報導

高爾夫球界近期出現一位擁有球技又有亮麗外型的選手，那就是年僅19歲的何沐妮，出生於四川成都，7歲開始打球，10歲後與家人一同移民至加拿大，並就讀南加州大學，她過去曾在USKG世界青少年冠軍盃賽拿下女子10歲組亞軍，近期又在俄亥俄州 TPC River's Bend舉行的首屆Prasco慈善錦標賽獲得冠軍，被譽為新一代高爾夫女神。

▲何沐妮。（圖／翻攝自IG／lilymhe）

▲何沐妮拿下首屆Prasco慈善錦標賽冠軍。（圖／翻攝自IG／lilymhe）

何沐妮自10歲奪得青少年冠軍盃賽亞軍後，一直以來征戰都屢獲佳績，不僅在世界青少年高爾夫錦標賽11-12歲組獲得亞軍、也在美國青少年大師賽拿下11-12歲組冠軍等榮耀，近期參加屆Prasco慈善錦標賽以低於標準桿67桿的成績拿下首個職業賽冠軍頭銜，也讓他在LPGA資格賽排名更踴升三十四名至第十三位。

除了擁有過人球技之外，何沐妮還擁有性感的外型加上健康的小麥色肌膚，更時常在IG上曬出自己美照以及郊遊的照片，這也讓他在IG有近17萬的粉絲，除了有球技外還有搶眼的外表，無疑成為新一代「高爾夫女神。」雖然因為亮麗外型獲得不少演出邀約，不過她自嘲自己的專長只有高爾夫，希望能繼續專心打球，「已經堅持這麼多年，放棄挺可惜的，做一件事就要做到底」。

▼何沐妮擁有小麥色肌膚身受多人喜愛。（圖／翻攝自IG／lilymhe）

▲何沐妮。（圖／翻攝自IG／lilymhe）

▲何沐妮。（圖／翻攝自IG／lilymhe）

關鍵字： 何沐妮高爾夫球
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