勇士下賽季遷往新球館　將把德佬砸出的黑八之洞帶去

記者張曜麟/綜合報導

這賽季是勇士在甲骨文球場的最後一個賽季,下賽季他們將把球館搬離奧克蘭前往舊金山,對於全新的球場勇士卻要將過去甲骨文球場的一個特殊東西帶到舊金山,那就是在2007年季後賽諾威斯基(Dirk Nowitzki)慘遭勇士擊潰後,在更衣室裡把牆壁砸出來的「黑八之洞。」

在2007年季後賽第一輪,當時西區第一的小牛(現為獨行俠)碰頭西區第八的勇士,而金州時任教頭就是對小牛相當熟悉的老尼爾森(Donald Nelson),最終勇士以4比2淘汰小牛上演「老八傳奇」是繼金塊與尼克後第三支完成這項壯舉的球隊,同時小牛也成為歷史上第一支例行賽勝率最高,卻在季後賽第一輪就慘遭淘汰的隊伍。

對於這樣的恥辱「德佬」賽後氣到不行,在客場大發脾氣,更直接拿起一個垃圾桶把甲骨文球場的牆壁砸出一個洞,但特別的是勇士並沒有將這個洞修復,只是拿塊透明板子覆蓋住,因為他們認為這個洞非常有紀念價值,對於這歷史性的一刻,勇士還在那個洞旁掛上「我們相信」的應援衣,而諾威斯基後來也逐漸釋懷,還在自己砸出來的洞旁邊簽名。

隨著下賽季勇士將遷離甲骨文球場到大通銀行運動中心,但他們仍想將這個具有特殊意義的「黑八之洞」留下來,據指出勇士將把那面牆整面切割下來帶至新球館,並找地方放置以此紀念。

The Dirk shrine, where he threw the trash can that made this hole in the wall, will be cut out and moved to Golden State’s new arena next season, a Warrior official said. pic.twitter.com/mpW46Rsuvl