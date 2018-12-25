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大專足聯／愛競技武術特別轉學至文化　阿魯回馬拉威想當教練

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▲▼ 大專盃,文化vs吳鳳, 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲阿魯。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／嘉義報導

大專足球聯賽公開一級24日賽事，第二場比賽由文化大學出戰吳鳳科大，文化追平1比1，雙方進入PK戰，文化1比0贏球，陣中馬拉威籍球員阿魯表現不俗，和球員感情也很融洽，特別的是他非常喜歡武術。

上半場雙方互有攻勢，持球率各半，不過文化徐漢程被吹紅牌出場，文化以10人應戰，下半場讓吳鳳把握住機會，陳敬玄先進球，不過田所龍之介進球把比數扳成1比1，最後門將陳昱達擋下PK球，文化以1比0贏球。

▼ 大專盃,文化vs吳鳳,。

▲▼ 大專盃,文化vs吳鳳, 。（圖／記者謝孟儒攝）

文化陣中的阿魯在鋒線上的表現不俗，拼搶都很賣力，來台灣3年多的他原本就讀淡江，2年前也有在三級拿冠軍，不過之後轉學到文化，因為太喜歡武術，「來台灣才知道文化有武術課很感興趣，很想了解很多有關東西，之前有接觸一點點，現在就是快兩年了。」

▲▼ 大專盃,文化vs吳鳳 。（圖／記者謝孟儒攝）

阿魯提到，「武術就是喜歡而已，在大專也有比賽，但我還沒有去參加，喜歡的是競技武術，也有拿兵器，我玩長槍也會有九節鞭、刀都有玩過，而足球是每天要踢的，武術也有上課、有教練教，足球就是從小開始踢，不會有教練，就是自己玩出來的。」

今年大三的阿魯已經非常想家，「畢業之後肯定很會回去，那邊機會比較多，這邊競爭太強了，回去機會更多，而且我可以當足球或是武術教練，肯定還可以教他們說中文，都滿好的。」

▲▼ 大專盃,文化vs吳鳳 。（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： 大專足聯大專盃文化
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