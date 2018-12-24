歐拉迪波暖男行徑又一樁　送家暴婦女汽車當聖誕禮物

▲歐拉提波(Victor Oladipo)。（圖／路透社）

記者黃琮舜／綜合報導

溜馬球星歐拉迪波(Victor Oladipo)在去年球季獲選最佳進步球員並獲贈贊助廠商送的一部汽車，在今(24)日溜馬與巫師之戰，歐拉迪波選擇將這部汽車轉贈給印第安納家暴婦女庇護中心的職員同時也是家暴受害者的希爾斯(Renita Hills)，讓希爾斯非常開心。

溜馬並沒有參與聖誕大戰，今天主場面對巫師之戰是聖誕節前的最後一戰，因此溜馬球團及歐拉迪波決定在此時送給希爾斯一個聖誕禮物。在中場活動時，希爾斯先接受全場球迷的表揚，隨後溜馬播放歐拉迪波的影片要將車子送給她，他也特別在影片中說希爾斯的故事鼓勵了非常多的人因此將得到這項禮物。

When @VicOladipo won the NBA’s Most Improved Player Award, he was given a brand-new Kia.



Tonight, he surprised Renita Hills, a domestic violence survivor who now works with @juliancenter, with the keys to that car. pic.twitter.com/uliTCUc8uy — Indiana Pacers (@Pacers) 2018年12月23日

▲溜馬今日中場活動。

歐拉迪波之前於2015年捐給弱勢團體35000美元，並送一位單親媽媽一台汽車，這樣的暖男行徑讓他曾獲選NBA社區關心獎。今年是歐拉迪波生涯第六個賽季，上季轉戰溜馬打出生涯年並獲選明星賽，在季後賽奮戰7場才遭到騎士擊敗，本季他雖缺賽11場比賽，但溜馬仍以22勝12敗的戰績暫居東區第3。

巫師剛經歷與太陽3OT的惡戰，導致全場只有36.8%的命中率，在溜馬先發5人都得分上雙之下以89比105吞敗，歐拉迪波在此戰繳出12分6籃板9助攻。

▼溜馬巫師全場精華片段。(影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。)