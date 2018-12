歐拉迪波暖男行徑又一樁　送家暴婦女汽車當聖誕禮物

▲歐拉提波(Victor Oladipo)。(圖/路透社)

記者黃琮舜/綜合報導

溜馬球星歐拉迪波(Victor Oladipo)在去年球季獲選最佳進步球員並獲贈贊助廠商送的一部汽車,在今(24)日溜馬與巫師之戰,歐拉迪波選擇將這部汽車轉贈給印第安納家暴婦女庇護中心的職員同時也是家暴受害者的希爾斯(Renita Hills),讓希爾斯非常開心。

溜馬並沒有參與聖誕大戰,今天主場面對巫師之戰是聖誕節前的最後一戰,因此溜馬球團及歐拉迪波決定在此時送給希爾斯一個聖誕禮物。在中場活動時,希爾斯先接受全場球迷的表揚,隨後溜馬播放歐拉迪波的影片要將車子送給她,他也特別在影片中說希爾斯的故事鼓勵了非常多的人因此將得到這項禮物。

When @VicOladipo won the NBA’s Most Improved Player Award, he was given a brand-new Kia.



Tonight, he surprised Renita Hills, a domestic violence survivor who now works with @juliancenter, with the keys to that car. pic.twitter.com/uliTCUc8uy