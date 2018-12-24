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熱火狂燒5連勝升東區第七　溫斯洛：有上帝保佑

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▲▼溫斯洛（Justise Winslow）。（圖／CFP）

▲熱火後衛溫斯洛。（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

熱火於24日以115比91擊敗魔術後獲得五連勝，此場勝利也是熱火教頭史波斯卓（Erik Spoelstra）的生涯執教第500場勝仗，熱火目前也以16勝16敗擠下活塞暫居東區第7，重回五成勝率的熱火也讓後衛溫斯洛（Justise Winslow）賽後直呼是有上帝保佑。

溫斯洛表示，「我們的勝率回到了5成，史波斯卓教頭也拿到了他的第500勝，這肯定是有什麼籃球之神眷顧，所以我要感謝神的保佑。」溫斯洛此役也攻下22分、6籃板、5助攻，表現相當全面。

熱火近日才因主力控球卓吉奇（Goran Dragic）膝蓋動刀預計將缺席2個月而面臨傷兵問題，但此役替補後衛強森（Tyler Johnson）表現亮眼，他全場拿下25分，完全頂替卓吉奇缺席後的得分空缺。

▲▼熱火，（圖左）懷塞德（Hassan Whiteside）、（圖右）強森（Tyler Johnson）。（圖／達志影像／美聯社）

▲熱火後衛強森（右）。（圖／達志影像／美聯社）

溫斯洛補充道，「我們近期遇到很多傷病問題，但我們每一場比賽都有球員站出來，這是很棒的一件事情，我們真的出乎意料的團結，也因此能回到五成勝率。」

本場拿下生涯第500勝的熱火教頭史波斯卓也表示，「我們在背靠背的比賽中奪勝，這不容易，特別這兩場我們防守都表現不錯。」史波斯卓目前生涯執教戰績為500勝336敗，勝率達到59.8%，表現相當稱職。

溫斯洛雖然以上帝保佑為連勝作出解釋，但根據數據統計，熱火目前正以場均88.8分的防守評分達聯盟第二，籃板總術也排名聯盟第四，熱火重返五成勝率並擠進東區第七，除了溫斯洛的上帝保佑外，熱火應也正朝著正確打球的道路前進。

▲▼史波斯卓成為熱火隊史最多勝教頭。（圖／達志影像／美聯社）

▲熱火教練史波斯卓已是隊史最多勝教頭。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 熱火溫斯洛史波斯卓NBA
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