西蒙斯防守被判打手　不可置信抱頭坐場邊竟遭吹T

▲七六人西蒙斯(Ben Simmons)坐場邊遭吹技術犯規。(圖/截自BR)

記者陳瑞浩/綜合報導

七六人23日對戰暴龍,西蒙斯(Ben Simmons)於第三節時因防守時輕碰羅瑞(Kyle Lowry)遭吹打手犯規,他因露不出不可置信表情而抱頭走向球迷座位坐下,但他隨即竟因此動作遭吹判技術犯規。但終場七六人仍以126以101擊敗暴龍,七六人也取得本季對戰暴龍首勝。

▲七六人西蒙斯遭吹技術犯規(影片取自YouTube,若遭刪除請見諒。)

本季裁判吹判技術犯規之容忍程度有顯上升之勢,湖人後衛史蒂文森(Lance Stephenson)曾於投進後向對手彈空氣吉他而遭吹技術犯規。

▲湖人史蒂文森因彈空氣吉他而遭吹技術犯規(影片取自YouTube,若遭刪除請見諒。)

過往聯盟曾2011年開始於實施零容制度,經幾季下來未有太多實例發生,但本季發生頻率卻有日漸增多情況,同日金塊快艇之戰,約基奇(Nikola Jokic)也因動作不大的碰撞遭吹犯規後因抗議動作而被吹技術犯規。

Jokic got real heated after this foul call and got immediately ejected pic.twitter.com/hH0pBPuh0V