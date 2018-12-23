西蒙斯防守被判打手　不可置信抱頭坐場邊竟遭吹T

▲七六人西蒙斯（Ben Simmons）坐場邊遭吹技術犯規。（圖／截自BR）

記者陳瑞浩／綜合報導

七六人23日對戰暴龍，西蒙斯（Ben Simmons）於第三節時因防守時輕碰羅瑞（Kyle Lowry）遭吹打手犯規，他因露不出不可置信表情而抱頭走向球迷座位坐下，但他隨即竟因此動作遭吹判技術犯規。但終場七六人仍以126以101擊敗暴龍，七六人也取得本季對戰暴龍首勝。

▲七六人西蒙斯遭吹技術犯規（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）

本季裁判吹判技術犯規之容忍程度有顯上升之勢，湖人後衛史蒂文森（Lance Stephenson）曾於投進後向對手彈空氣吉他而遭吹技術犯規。

▲湖人史蒂文森因彈空氣吉他而遭吹技術犯規（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）

過往聯盟曾2011年開始於實施零容制度，經幾季下來未有太多實例發生，但本季發生頻率卻有日漸增多情況，同日金塊快艇之戰，約基奇（Nikola Jokic）也因動作不大的碰撞遭吹犯規後因抗議動作而被吹技術犯規。

Jokic got real heated after this foul call and got immediately ejected pic.twitter.com/hH0pBPuh0V — Bleacher Report NBA (@BR_NBA) 2018年12月22日

▲約基奇因輕微碰撞被判犯規後揮手抗議遭吹技術犯規

本季看似有球員裁判做出大動作抗議就易被吹技術犯規，七六人西蒙斯此役甚至未為朝著裁判抗議僅坐在場邊摸頭就遭吹技術犯規，而22日湖人鵜鶘之戰湖人詹姆斯也因遭拉手曾抱頭表有難色的看裁判，卻未被吹技術犯規，儘管聯盟本季吹判技術犯規日漸嚴格，但抗議球員是否大小牌仍在吹判尺度佔有一定變數。