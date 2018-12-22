悍將球星與U18之星溫馨吃湯圓　沈鈺傑驚喜遇15歲粉絲

▲悍將與U18之星餐會，蔣智賢分享經驗。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

富邦U18明日之星大賽23日登場，22日由悍將球星林哲瑄、蔣智賢、戴培峰、張耿豪及教練沈鈺傑、高挺耀等參與分享餐會，林哲瑄與蔣智賢都鼓勵高中好手有問題多問別害羞。

U18明日之星邀請全台40位青棒之星，餐會上青棒球員與球星同桌用餐，張耿豪告訴學弟進職棒心態調整好，要勇於發問，剛進悍將不久的選秀狀元戴培峰也提到，「進來後學長都很強，自己知道要學的還很多，遇到不懂的一定要問，剛進來時我也不敢問，耿豪學長跟我說心理層面的話才比較放得開。」

旅美經歷的林哲瑄則說，「高中畢業我就出國，那時甚麼都不懂，在國外學到很多，自己想學的自己問，才會學到比較多，畢竟教練丟東西給你，不一定是想要的。還有不要怕犯錯，棒球本來就是犯錯率高的運動。」蔣智賢則提到，「希望你們多問學長問題，可以當成你們的經驗，把握機會問問題。」

適逢冬至，富邦特別準備給每位球員一碗紅豆湯圓，讓餐會倍感溫馨。難得全國菁英同聚，大家都相當期待明日之星大賽，捕手林辰勳表示，「來到這邊很開心，明天比賽大家加油。」林吳晉瑋參加全壘打大賽，即將對決林逸達，有點擔心大家都打不出去。

目前擔任悍將球探的沈鈺傑，在40位U18之星中找到亮點，穀保高一左投林昱珉在偶像欄位填上「沈鈺傑」的名字，讓「螃蟹沈」看了很開心但也心中充滿問號，沈鈺傑說，「因為推算我打職棒時期，林昱珉應該還很小，所以蠻納悶的。」林昱珉面對偶像解釋道，「小時候跟爸爸看棒球，爸爸特別講到，所以會看賢拜投球影片。」

富邦禮遇40位未來之星，前晚安排餐會及飯店居住，而且進房間就有驚喜，一張悍將領隊蔡承儒署名的卡片加上明星藍白兩隊總教練相關書籍，陳金鋒的《不求勝英雄》與王建民《後勁》，讓他們帶回家，從書中了解他們心路歷程與經驗。

▲悍將與U18之星餐會。（圖／記者楊舒帆攝）