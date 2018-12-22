運動雲

> >

悍將球星與U18之星溫馨吃湯圓　沈鈺傑驚喜遇15歲粉絲

ETtoday運動雲

▲悍將與U18之星餐會。（圖／記者楊舒帆攝）

▲悍將與U18之星餐會，蔣智賢分享經驗。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

富邦U18明日之星大賽23日登場，22日由悍將球星林哲瑄、蔣智賢、戴培峰、張耿豪及教練沈鈺傑、高挺耀等參與分享餐會，林哲瑄與蔣智賢都鼓勵高中好手有問題多問別害羞。

U18明日之星邀請全台40位青棒之星，餐會上青棒球員與球星同桌用餐，張耿豪告訴學弟進職棒心態調整好，要勇於發問，剛進悍將不久的選秀狀元戴培峰也提到，「進來後學長都很強，自己知道要學的還很多，遇到不懂的一定要問，剛進來時我也不敢問，耿豪學長跟我說心理層面的話才比較放得開。」

旅美經歷的林哲瑄則說，「高中畢業我就出國，那時甚麼都不懂，在國外學到很多，自己想學的自己問，才會學到比較多，畢竟教練丟東西給你，不一定是想要的。還有不要怕犯錯，棒球本來就是犯錯率高的運動。」蔣智賢則提到，「希望你們多問學長問題，可以當成你們的經驗，把握機會問問題。」

適逢冬至，富邦特別準備給每位球員一碗紅豆湯圓，讓餐會倍感溫馨。難得全國菁英同聚，大家都相當期待明日之星大賽，捕手林辰勳表示，「來到這邊很開心，明天比賽大家加油。」林吳晉瑋參加全壘打大賽，即將對決林逸達，有點擔心大家都打不出去。

目前擔任悍將球探的沈鈺傑，在40位U18之星中找到亮點，穀保高一左投林昱珉在偶像欄位填上「沈鈺傑」的名字，讓「螃蟹沈」看了很開心但也心中充滿問號，沈鈺傑說，「因為推算我打職棒時期，林昱珉應該還很小，所以蠻納悶的。」林昱珉面對偶像解釋道，「小時候跟爸爸看棒球，爸爸特別講到，所以會看賢拜投球影片。」

富邦禮遇40位未來之星，前晚安排餐會及飯店居住，而且進房間就有驚喜，一張悍將領隊蔡承儒署名的卡片加上明星藍白兩隊總教練相關書籍，陳金鋒的《不求勝英雄》與王建民《後勁》，讓他們帶回家，從書中了解他們心路歷程與經驗。

▲悍將與U18之星餐會。（圖／記者楊舒帆攝）

▲悍將與U18之星餐會。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 富邦U18新北國際青棒邀請賽沈鈺傑
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

愛紗28年前「伴舞是安室奈美惠」　影片曝光...身高差超萌

熱門新聞

防守佈陣讓比賽變難看　大聯盟未來打算列規則禁用

杜蘭特稱他「馬刺體系產物」　雷納德至今仍不爽

中職／帽子掉錯邊　鄭鈞仁找出投球問題

日職／廖任磊加強直球品質　目標均速飆破150

世界羽聯明年新規單打前15、雙打前10　至少打滿12站

中職／廖乙忠提升好球率　春訓卡位拚一軍

讀者回應

﻿

最新新聞

12019萬金石馬拉松測試賽22日開跑

2企聯女壘沒能參賽　杜雅婷嘆可惜

3菲律賓火焰視夢想家為開季大考驗

4新力旺旺獅接手葳格豹豪言角逐冠軍

5企聯女壘三冠王李思詩要找回動力

熱門新聞

1大聯盟未來打算禁用防守佈陣

2雷納德至今仍不爽 杜蘭特

3帽子掉錯邊　鄭鈞仁找出投球問題

4廖任磊加直球質　目標均速破150

5新賽季單打前15、雙打前10　至少打12站

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

王柏融正式加盟日職火腿　火腿監督親穿上99號球衣

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

火腿挑走最好的棒子　洪總預告王柏融將成世界大王

火腿祝福王柏融加入

蕭敬騰「8層豪宅」養10隻毛小孩　「不出門溜狗」原因有洋蔥！

愛女結婚...媽媽奮力潑水祈福 無辜攝影師在旁竟全身濕XD

讓家人摸驗孕棒公布懷孕喜訊　爸爸傻愣：我以為是溫度計...

唱一半..歌迷飛撲上來　劉德華抱住對方親自送下舞台

吳尊打球受傷　72歲爸一個眼神逼哭網友
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366