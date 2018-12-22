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洋基費城人槓上！互搶馬查多　還爭前救援王布里頓

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▲洋基後援布里頓 。（圖／達志影像／美聯社）

▲前美聯救援王布里頓引發洋基、費城人搶人大戰 。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

隨著自由市場先發投手陸續簽約後，援投手的市場也開始熱絡，前美聯救援王布里頓（Zach Britton）吸引許多球隊的目光，根據《Fancred Sports》報導，目前洋基和費城人處於領先位置，這是繼馬查多（Manny Machado）之後兩隊再次競爭同一名球星。

布里頓今年季中被交易到洋基隊，球季合約到期後，他曾透過媒體表達想繼續為洋基效力，而洋基球團也有意與他再續前緣，但據消息人士指稱，費城人非常積極爭取布里頓，預計提出讓布里頓滿意的價碼。

布里頓曾表示，「我希望回到洋基，他們相當照顧我的家庭，這對我來說很重要，大多人都沒有意識到這一點，球團工作人員知道你是誰，還包括給我們妻子的套房等等。」

牛棚投手米勒（Andrew Miller）在確定與紅雀簽下2年2500萬美元合約後，布里頓成為目前自由市場中最優秀的左投後援，目前洋基和費城人雖然重心主要擺在馬查多身上，但兩隊都渴望補進布里頓，為後防添加重要戰力。

即將滿31歲的布里頓，曾經在2015、2016年入選全明星，其中2016年繳出鬼神般的0.54防禦率，69場出賽只失掉4責失奪得47救援，當年美聯賽揚票選4、年度MVP票選11，本季則是41場出賽3.10防禦率。

▲2018世界大賽G1,道奇馬查多（Manny Machado）。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基和費城人也在爭奪馬查多（Manny Machado）。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 費城人洋基布里頓
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