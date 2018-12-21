富邦U18全壘打大賽　林逸達、林吳晉瑋PK互喊有信心

▲林吳晉瑋將參加全壘打大賽。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

富邦金控主辦U18明日之星大賽，賽前還有全壘打大賽，高雄市重砲林逸達與新北強打林吳晉瑋將在首輪交手，還沒「開轟」好交情的兩人先隔空嗆聲。

林逸達是目前國內最強的二刀流，不但擁有全壘打實力還能擔任守護神飆速達147公里，他去年台日賽曾開轟，今年王貞治盃也曾開砲。林吳晉瑋也是投打兼修，木棒聯賽曾轟出2發全壘打，雖然以野手為主，但他登上投手丘也不遜色，擁有140公里以上球速。

雖然分屬南北勁旅，但林吳晉瑋與林逸達從小不打不相識，經常在場上對決，但全壘打大賽較勁可是第一次的經驗，不過林吳晉瑋也擔心，「會不會4個人都敲不出全壘打。」除了兩人之外，還有陳聖平及劉基鴻挑戰全壘打王。

林吳晉瑋回想在國二時，曾差點把球轟出全壘打，因此他有信心當天能開轟，我有信心贏過林逸達。」而林逸達聽聞好友搶先搶聲，他也不認輸地回應，「我也有信心贏他！」而且還開玩笑地說，叫他先休息吧！」

林逸達被分派到高中明星白隊，將展現投打之姿，與高中明星藍隊好手對決，他透露，「最想對決的藍隊打者就是林吳晉瑋。」他還提到，其實最想對決投手是王彥程，「可惜他跟我一樣都在白隊。」

▲富邦U-18之星，高苑林逸達。（圖／富邦提供）