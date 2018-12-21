評選大聯盟最佳10大球帽　洋基僅第5！老虎主場最好看

▲老虎主場款球帽最佳球帽。(圖／達志影像／美聯社)



記者路皓惟／綜合報導

大聯盟棒球帽已經成為潮流人士的重要單品，路上隨處可見洋基、道奇、紅襪等隊伍的帽子，但根據《USA Today》專家評比歷史最佳球帽，第一名竟然不是大家熟悉的洋基隊，而是老虎隊主場款，洋基主場款球帽只能排在第5名。

根據《USA Today》專家評比結果，1到10名排序如下：1.老虎（主場款），2.白襪（主場款），3.洛磯（主場款），4.釀酒人（輪替款），5.洋基（主場款），6.運動家（客場款），7.教士（輪替款），8.道奇（主場款），9.雙城（客場款），10.紅襪（輪替款）。

一致被認為是最佳球帽的老虎隊，專家表示，老虎主場款式讓人想到經典影集《夏威夷神探》，這部影集成功讓棒球帽從球場變成時下流行的單品，而獲得第2名的白襪隊，經典黑白配色，加上已故饒舌教父Eazy-E所佩帶，使這款式更具有代表性意義。

▲已故饒舌教父Eazy-E穿戴白襪球帽。（圖／翻攝自推特）



洛磯隊於1993年正式成軍，雖然沒有深厚的歷史，但自擴軍以來就維持經典紫、黑、銀的搭配，成為經典球帽。至於知名度最廣的洋基球帽落到第5名，專家認為，愛洋基的人很多，討厭的人也很多，所以並非所有人都喜歡。

棒球帽最開始設計只是為了給球員遮陽，同時方便球迷辨別隊伍，但隨著時代的改變，棒球帽漸漸成為搭配的單品，特別在1996年世界大賽知名導演史派克·李（Spike Lee）訂製紅色洋基球帽後，打破過往球隊配色傳統創造了流行，球團也陸續推出許多款式球帽，如今棒球帽也可融入日常穿搭，成為彰顯個人風格的重要品項。

▲洋基球帽相當經典。（圖／達志影像／美聯社）



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