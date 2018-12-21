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CBA／天津簽下布萊奇　上季發福又泡夜店未獲續約

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▲CBA新疆飛虎，布萊奇（Andray Blatche）。（圖／CFP）

▲布萊奇（Andray Blatche）。（圖／CFP）

記者潘泓鈺／綜合報導

雖然身為新疆飛虎2017年總冠軍大功臣，但布萊奇（Andray Blatche）發福、受傷「退步神速」又被球迷抓到泡夜店，新疆無奈只能撤換外援。今年賽季過了將近一半，主力外援受傷的天津榮鋼決定再給布萊奇一次CBA機會。

擁有9年NBA資歷的布萊奇，2014年成為菲律賓男籃的歸化球員，雖然27歲當打之年在籃網替補仍11.2分、5.3籃板的身手，但卻意外的宣布跳脫合約，隨後選擇加盟中國CBA新疆飛虎。

布萊奇首年就繳出場均31.1分、14.6籃板的優異表現，並在2017年協助新疆奪得隊史首座CBA總冠軍，不過前3年場均25.6分、11.3籃板、4.3助攻、2.4抄截的他，2017-19賽季布萊奇因傷以及被球團下令減肥的問題績效下滑，只出賽9場平均16.8分、8.3籃板，且養傷期間不僅未能配合球團安排的復健，還被球迷抓到泡夜店，賽季結束後新疆找來前NBA明星中鋒傑佛森（Al Jefferson）頂替。

前21輪打完僅獲4勝17敗，與八一火箭「搶爐主」的天津榮鋼，因為主力外援，前NBA布魯克林籃網後衛古德溫（Archie Goodwin）受傷的關係開始接觸32歲的布萊奇，而根據知名國際籃球記者卡契亞（Emiliano Carchia）21日報導，雙方已經達成共識，就等待官方宣布。

關鍵字： CBA新疆天津布萊奇
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