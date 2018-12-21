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17歲奧運奪4金還寫世界紀錄　美泳將富蘭克林23歲退休

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▲▼美國游泳選手富蘭克林Missy Franklin。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國游泳選手富蘭克林。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

在2012倫敦奧運大放異彩奪下4面金牌，還刷新200公尺仰式世界紀錄的「女版菲爾普斯」富蘭克林(Missy Franklin)，因為長期以來受傷勢困擾，正式宣布退休。

富蘭克林在2012倫敦奧運才17歲，卻奪下仰式100和200公尺、4x200自由式接力和4x100混合式接力金牌。她在200仰式的2分4秒06，至今更是世界紀錄。一戰成名的她被譽為「女版菲爾普斯」，隔年2013世錦賽更狂掃6面金牌，成為當時世界最炙手可熱的女子游泳選手。

不過接下來肩膀傷勢讓她陷入空前絕後的大低潮，在里約奧運只在4x200自由式接下拿到1金，而且僅有在預賽出賽，200自由式和仰式沒能晉級決賽，地位完全被「女飛魚」萊德基(Katie Ledecky)取代。「我從來沒有歷經過這樣嚴重的疼痛，憂鬱、焦慮和失眠隨之而來。」

而在今年9月，富蘭克林與過去就讀德州大學的游泳選手強森(Hayes Johnson)訂婚，退休後將走入家庭生涯，「游泳一直都是我人生很重要的一部份，我認為這是世界最棒的運動，日後也將以不同的方式參與游泳。我希望能夠繼續啟發其他運動員追尋自我巔峰，不論是在游泳池還是真實人生。」

「我對於人生的下個篇章感到期待。我開始了解到除了奧運金牌之外，我人生中最大的猛想就是成為母親。游泳占了我人生一大部分，但絕不是全部。我仍舊有夢想、目標和野心，充實過上人生每一天。」

▲富蘭克林（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 富蘭克林游泳
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