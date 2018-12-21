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交易恩卡納辛一場都還沒打　水手準備再賣聆聽報價

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▲▼印地安人，恩卡納辛（eswin encarnacion）。（圖／達志影像／美聯社）

▲水手考慮賣恩卡納辛（Edwin Encarnacion）。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

水手先前透過三方交易換來重砲手恩卡納辛（Edwin Encarnacion），不過現在他可能將再度成為交易籌碼。根據大聯盟報導，儘管目前水手球隊並未積極兜售恩卡納辛，但仍會考慮各隊所提出的交易報價，不排除做交易。

在大聯盟冬季會議最後一天，水手水手總管迪波托（Jerry Dipoto）與印地安人、光芒談定3方交易，將桑塔納（Carlos Santana）送到印地安人，水手則換來恩卡納辛。他的合約目前剩下1年2170萬美元，包括2020年2000萬美元的球隊選擇權。

35歲的恩卡納辛過去3度入選明星賽，在離開效8年的藍鳥之後轉戰印地安人。今年球季137場出賽，打擊三圍.246/.336/.474，擊出32支全壘打和107分打點，過去7年來平均每季有38轟的實力。

恩卡納辛雖然年紀大了，但仍具有長打實力，是球隊火力補強的重點選項，報導中指出，在恩卡納辛被交易到水手隊以前，光芒和洛磯都對這位資深內野重砲手有興趣，現在有望重啟交易談話。

水手重建計劃正式啟動，休賽季至今已經做出多筆交易，陸續賣掉佩克斯頓（James Paxton）、坎諾（Robinson Cano）、迪亞茲（Edwin Diaz）、席古拉（Jean Segura）、科隆梅（Alex Colome）和祖諾（Mike Zunino）等球星。

▲坎諾。（圖／達志影像／美聯社）

▲坎諾轉戰大都會。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 水手恩卡納辛
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