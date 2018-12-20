「飆風玫瑰」羅斯成功轉型　外線命中率全聯盟最高

▲羅斯本賽季成功轉型，8英尺外出手超過200次的78名NBA球員中命中率最高。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

「飆風玫瑰」羅斯(Derrick Rose)過去一直以勁爆球風著稱，雖然讓他取得最年輕MVP的成就，但隨之而來是不斷遭到膝蓋傷勢，也讓「玫瑰」直接殞落，上賽季他更一度成為流浪球員沒球隊願意簽他，不過最終灰狼給他機會，而他也成功把握在明尼蘇達打出生涯第二春，更成功轉型，成為聯盟投籃最穩定的球員。

羅斯生涯初期打法非常逆天，時常飛身爆扣、變相突破或大轉身拉桿，進攻方式都是不斷衝撞禁區，不過因為這種打法，導致羅斯才進入聯盟3年就遭遇左膝十字韌帶撕裂的嚴重傷勢，後來也摘除右膝半月板，導致他狀態大不如前，但來到灰狼他改變打法成功轉型，據ESPN分析師統計，在8英尺外出手超過200次的78名NBA球員中，羅斯是命中率最高的那位。

這項數據相當令人意外，因為過去羅斯一直遭詬病外線投射能力薄弱，而經歷了嚴重傷病在次重返球場的羅斯，已經不像以前有誇張的勁爆能力，但他卻順應潮流開發出投射能力，也讓他再次綻放，本賽季至今29場比賽，羅斯場均可以拿下19分，4.7助攻，投籃命中率高達49.2％三分球命中率也有46.9％兩項數據都是生涯新高，可見他的投射能力有明顯提升。

這個賽季羅斯也成為灰狼最穩定的替補，萬聖節對戰爵士更飆出生涯新高的50分，驚艷全世界的球迷，「玫瑰」賽後也罕見流下男兒淚，這賽季他目標更要爭取最佳第6人，只是羅斯表現出色，但灰狼目前僅拿下14勝17敗的戰績，排在西區倒數第2，僅高於太陽。