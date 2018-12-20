明年羽聯首場泰國大師賽　王子維第6種子開始拚奧運積分

▲王子維明年第一場比賽為泰國大師賽。（圖／達志影像／美聯社）

記者張穎容／綜合報導

羽球超級300賽泰國大師賽，是明年賽季第一個賽事，比賽將從1月8日開始至13日結束，由於等級較低，所以一哥周天成、世界球后戴資穎都不會出賽，但我國還是會有其他選手出賽，王子維將擔任男單第6種子，而男單第一種子則為「超級丹」林丹。

「羽球王子」王子維目前世界排名為29名，是泰國大師賽的第6種子，首輪對上的對手為法國的克拉爾布特（Lucas Claerbout），倆人曾在去年台北世大運男單、團體賽交手過，當時皆由王子維贏球作收。

今年王子維受到大大小小的傷勢影響，讓他認為表現不如預期，因此將會把重心放到明年，努力爭取奧運積分，拿下奧運參賽資格。

而我國還會出戰泰國大師賽的選手有，女單江穎麗、白馭珀；男雙第五種子盧敬堯／ 楊博涵、李哲輝／楊博軒；女雙白馭珀／吳玓蓉、許雅晴／胡綾芳；混雙林家佑／許雅晴、楊明哲／吳玓蓉。

▲林丹為泰國大師賽第一種子。（圖／路透社）

今年林丹只有在超級300賽的紐西蘭公開賽奪下冠軍，也是今年的唯一一冠，讓他也認為今年是表現最差的一季，這次泰國大師賽，林丹將作為頭號種子，對手則是資格賽出線的選手，因此林丹晉級的難度不會太大。

目前林丹為了爭取東京奧運的男單席位，已經放棄打中國羽球超級聯賽，讓自己可以在冬訓期間做訓練、提升自身狀態，力拼衝積分前進奧運。