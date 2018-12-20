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七六人瑞迪克生涯1萬分　10年前還力爭進輪換陣容

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▲瑞迪克。（圖／達志影像／美聯社）

▲瑞迪克(JJ Redick)。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃琮舜／綜合報導

七六人在主場以131比109輕取尼克，成為聯盟中最快在主場拿下15勝的球隊，目前主場戰績15勝3敗83.3%的勝率也傲視全聯盟，帥哥射手瑞迪克(JJ Redick)在此戰達成10000分的里程碑。

七六人此戰在三巨頭巴特勒(Jimmy Butler)、恩比德(Joel Embiid)和西蒙斯(Ben Simmons)都有發揮下，幾乎整場比賽都處於領先地位，每一節的得分都壓過對手，而在賽前只差9分就能達到10000分的瑞迪克在第二節8分46秒的急停跳投讓他正式達標，此戰他攻下14分，西蒙斯則是以13分11籃板10助攻奪下生涯第16次大三元。

▲瑞迪克生涯第10000分。

這位34歲的射手目前為七六人效力103場比賽，他的生涯三分命中率高達4成11，一共投進1552顆三分。總教練布朗(Brett Brown)稱讚他說，「在我眼裡，他是職業球員的典範，你可以看到他是如何保養自己的身體，就像是教科書一樣。10000分是個很大的數字我為他感到驕傲，我也特別感謝他參與我們成長的過程，向年輕球員展示很多。」

瑞迪克本季的場均得分為18.1分是生涯最高，但三分球命中率35.4%卻是生涯新低，對於達成里程碑他說，「我覺得如果你長時間做某件事，那自然而然就會到達里程碑，這並不代表偉大，可能只是運氣，對於一個10年前仍努力進入輪換陣容的人來說，能得到10000分真的很酷。

▲76人總教練布朗(Brett Brown)。（圖／達志影像／美聯社）

▲76人總教練布朗(Brett Brown)盛讚瑞迪克。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA七六人瑞迪克
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