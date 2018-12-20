失落探花奧克佛13分鐘攻17分　效率值鵜鶘全隊最高

▲鵜鶘奧克佛(Jahlil Okafor)。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃琮舜／綜合報導

奧克佛(Jahlil Okafor)是2015年的選秀探花，今年季前曾一度傳出要去打CBA，最後由鵜鶘將他簽下。在今(20)日與公鹿之戰由於藍道(Julius Randle)和米羅蒂奇(Nikola Mirotic)都無法上場，他在13分鐘的上場時間8投6中攻下本季新高的17分，在他上場時鵜鶘的淨勝分是+13分，效率值是全隊最佳。

奧克佛的上場時間隨著新秀球季開始不斷減少，在他個人生涯第一季能繳出場均17.5分、7籃板、1.2助攻的成績，且場均上場時間為30分鐘，但自從恩比德(Joel Embiid)復出之後，奧克佛的上場時間大幅縮減，上個賽季從七六人被交易到籃網，但也並沒有受到太多重用，總計只出賽28場比賽繳出場均6.3分3籃板的成績。

今年轉戰鵜鶘，在此戰賽前只有3場比賽上場時間超過10分鐘，由於戴維斯在這場也因胃痛缺席一段時間，讓奧克佛獲得較多的上場時間，他在場上時鵜鶘幾乎都保持領先，但最後仍遭公鹿擊敗。鵜鶘總教練簡崔說，「顯然我們正處於缺乏大個子的時期，奧克佛非常努力工作，我相信不管我們時後將他派上場，他都已經做好準備，因為他對他的工作非常投入。」

.@JahlilOkafor had himself a night! 17 points and 3 rebounds! #doitBIG pic.twitter.com/S2m6KvjChX — New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) 2018年12月20日

▲奧克佛本戰精彩表現。