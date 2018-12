失落探花奧克佛13分鐘攻17分　效率值鵜鶘全隊最高

▲鵜鶘奧克佛(Jahlil Okafor)。(圖/達志影像/美聯社)

記者黃琮舜/綜合報導

奧克佛(Jahlil Okafor)是2015年的選秀探花,今年季前曾一度傳出要去打CBA,最後由鵜鶘將他簽下。在今(20)日與公鹿之戰由於藍道(Julius Randle)和米羅蒂奇(Nikola Mirotic)都無法上場,他在13分鐘的上場時間8投6中攻下本季新高的17分,在他上場時鵜鶘的淨勝分是+13分,效率值是全隊最佳。

奧克佛的上場時間隨著新秀球季開始不斷減少,在他個人生涯第一季能繳出場均17.5分、7籃板、1.2助攻的成績,且場均上場時間為30分鐘,但自從恩比德(Joel Embiid)復出之後,奧克佛的上場時間大幅縮減,上個賽季從七六人被交易到籃網,但也並沒有受到太多重用,總計只出賽28場比賽繳出場均6.3分3籃板的成績。

今年轉戰鵜鶘,在此戰賽前只有3場比賽上場時間超過10分鐘,由於戴維斯在這場也因胃痛缺席一段時間,讓奧克佛獲得較多的上場時間,他在場上時鵜鶘幾乎都保持領先,但最後仍遭公鹿擊敗。鵜鶘總教練簡崔說,「顯然我們正處於缺乏大個子的時期,奧克佛非常努力工作,我相信不管我們時後將他派上場,他都已經做好準備,因為他對他的工作非常投入。」

