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羅斯再現大拉竿飆33分不敵葛瑞芬34分　活塞OT逆轉灰狼

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▲▼葛瑞芬（Blake Griffin）、布拉克（Reggie Bullock）（圖／達志影像／美聯社）

▲活塞葛瑞芬（左）、布拉克（右）兩人此役合力繳出67分（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

活塞20日出戰灰狼，灰狼羅斯（Derrick Rose）全場繳出33分，更在比賽中再現招牌大拉竿上籃，但活塞葛瑞芬（Blake Griffin）第四節飆進4顆三分繳出34分、8籃板，射手布拉克（Reggie Bullock）也攻下生涯新高的33分，活塞不但將戰局逼進延長賽，於最後一分鐘連拿5分，終場活塞就以129比123逆轉擊敗灰狼。

▲灰狼羅斯再現招牌大拉竿

此役灰狼上半場儘管三分線只有14投2中，但羅斯與唐斯（Karl-Anthony Towns）兩人上半場就合計貢獻25分，灰狼也帶著9分領先進入下半場，第三節灰狼持續猛攻將分差擴大至14分進入第四節，但活塞葛瑞芬於9分鐘時投進三分球後手感爆發，接連命中3記三分彈，他單節猛攻14分，布拉克也貢獻2顆三分彈，活塞第四節力挽狂瀾攻下40力抗灰狼的26分，卓拉蒙德（Andre Drummond）也在最後２秒補籃命中，硬是將活塞帶入延長。

 ▲葛瑞芬全場攻下34分

延長賽灰狼先取得2分領先，但活塞卓拉蒙德於最後2分44秒出手命中三分冷箭將分差逆轉，傑克森（Reggie Jackson）更在於1分28秒上籃取下2分，反觀灰狼唐斯在犯規後又發生失誤斷送追分契機，終場灰狼就以6分遭活塞逆轉。

活塞葛瑞芬攻下34分、8籃板、4助攻，布拉克射進7顆三分球繳出生涯新高33分，卓拉蒙德也有16分、16籃板雙十數據演出，灰狼則以羅斯的33分、3籃板、7助攻為最佳，科溫頓（Robert Covington）繳出22分，唐斯與威金斯（Andrew Wiggins）各攻下16分。

▲▼灰狼羅斯（Derrick Rose）。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰狼羅斯。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 葛瑞芬羅斯布拉克灰狼活塞NBA
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