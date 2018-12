羅斯再現大拉竿飆33分不敵葛瑞芬34分　活塞OT逆轉灰狼

▲活塞葛瑞芬(左)、布拉克(右)兩人此役合力繳出67分(圖/達志影像/美聯社)

記者陳瑞浩/綜合報導

活塞20日出戰灰狼,灰狼羅斯(Derrick Rose)全場繳出33分,更在比賽中再現招牌大拉竿上籃,但活塞葛瑞芬(Blake Griffin)第四節飆進4顆三分繳出34分、8籃板,射手布拉克(Reggie Bullock)也攻下生涯新高的33分,活塞不但將戰局逼進延長賽,於最後一分鐘連拿5分,終場活塞就以129比123逆轉擊敗灰狼。

▲灰狼羅斯再現招牌大拉竿

此役灰狼上半場儘管三分線只有14投2中,但羅斯與唐斯(Karl-Anthony Towns)兩人上半場就合計貢獻25分,灰狼也帶著9分領先進入下半場,第三節灰狼持續猛攻將分差擴大至14分進入第四節,但活塞葛瑞芬於9分鐘時投進三分球後手感爆發,接連命中3記三分彈,他單節猛攻14分,布拉克也貢獻2顆三分彈,活塞第四節力挽狂瀾攻下40力抗灰狼的26分,卓拉蒙德(Andre Drummond)也在最後2秒補籃命中,硬是將活塞帶入延長。

Blake Griffin had another night as he led the @DetroitPistons to the OT win in Minnesota!



: 34 PTS | 5 3PM | 8 REB#DetroitBasketball pic.twitter.com/T1LLe2mkzj