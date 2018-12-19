WBSC公布12強參賽國　就是世界排名前12國

▲世界12強參賽國。（圖／WBSC提供）

體育中心／綜合報導

世界棒壘球總會19日揭曉了取得2019世界棒壘球總會12強錦標賽資格的國家，也是全世界排名前12的國家，這項2019年國際棒球賽事將從11月2日打到17日，橫跨多國進行32場比賽。

鑑於2015年首屆比賽成功舉辦，世界棒壘球總會在2019年的第2屆世界棒壘球總會12強棒球錦標賽，將會增加獎金金額。12強棒球錦標賽同樣將頒發在任何國際棒球競賽中，最多的世界排名積分。

來自橫跨奧運5大洲棒球排名最高國家的男子國家隊，將齊聚2019世界棒壘球總會12強棒球錦標賽，排名如下日本、美國、韓國、中華台北、古巴、墨西哥、澳洲、荷蘭、委內瑞拉、加拿大、波多黎各以及第多明尼加。

2019十二強棒球錦標賽將會替2020東京奧運的棒球產生2個席位，來自亞洲/大洋洲區域的最高名次國家（不包括已取得資格的日本），以及來自美洲最高名次國家。

十二國國家隊將分為三組、每組四隊開啟這項全球性錦標賽。中華台北、韓國與墨西哥將分別主辦一分組。各分組前兩名球隊，將帶著與同樣晉級球隊對戰成績進入到超級循環賽，這將在日本千葉海洋球場，以及東京巨蛋進行。

超級循環賽前兩名球隊將在東京巨蛋進行決賽，第三、第四名球隊則進行銅牌戰。目前世界排名第三的韓國，2015年在以韓國職棒全明星陣容之下，贏得首屆世界棒壘球總會十二強錦標賽。

日本指標性棒球品牌SSK將提供世界棒壘球錦標賽十二強棒球錦標賽官方比賽用球。