運動雲

> >

WBSC公布12強參賽國　就是世界排名前12國

ETtoday運動雲

▲世界12強參賽國。（圖／WBSC提供）

▲世界12強參賽國。（圖／WBSC提供）

體育中心／綜合報導

世界棒壘球總會19日揭曉了取得2019世界棒壘球總會12強錦標賽資格的國家，也是全世界排名前12的國家，這項2019年國際棒球賽事將從11月2日打到17日，橫跨多國進行32場比賽。

鑑於2015年首屆比賽成功舉辦，世界棒壘球總會在2019年的第2屆世界棒壘球總會12強棒球錦標賽，將會增加獎金金額。12強棒球錦標賽同樣將頒發在任何國際棒球競賽中，最多的世界排名積分。

來自橫跨奧運5大洲棒球排名最高國家的男子國家隊，將齊聚2019世界棒壘球總會12強棒球錦標賽，排名如下日本、美國、韓國、中華台北、古巴、墨西哥、澳洲、荷蘭、委內瑞拉、加拿大、波多黎各以及第多明尼加。

2019十二強棒球錦標賽將會替2020東京奧運的棒球產生2個席位，來自亞洲/大洋洲區域的最高名次國家（不包括已取得資格的日本），以及來自美洲最高名次國家。

十二國國家隊將分為三組、每組四隊開啟這項全球性錦標賽。中華台北、韓國與墨西哥將分別主辦一分組。各分組前兩名球隊，將帶著與同樣晉級球隊對戰成績進入到超級循環賽，這將在日本千葉海洋球場，以及東京巨蛋進行。

超級循環賽前兩名球隊將在東京巨蛋進行決賽，第三、第四名球隊則進行銅牌戰。目前世界排名第三的韓國，2015年在以韓國職棒全明星陣容之下，贏得首屆世界棒壘球總會十二強錦標賽。

日本指標性棒球品牌SSK將提供世界棒壘球錦標賽十二強棒球錦標賽官方比賽用球。

留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

20歲孝子「撞毀千萬法拉利」　整夜沒睡母自責痛哭：沒能力

熱門新聞

大王加盟記者會意外插曲　主持人吳怡霈效果不斷

中職／王柏融離隊誰來接替中外野？洪一中點名3人

林書豪連續變向晃暈對手　主帥皮爾斯看老鷹贏球臉卻僵了？

開大招秒被對手破解　摔角手錯愕表情宛如恐怖片畫面

吳怡霈主持加盟挨批　王柏融稱讚：輕鬆開心不嚴肅

才復出不久...南韓羽球帥哥李龍大遭爆和妻子分居欲離婚

讀者回應

﻿

最新新聞

1打到國三變超強　過溝心裡要適應

2書豪晃暈對手　老鷹贏球主帥臉僵了

3左營為台甲整理場地　給球員努力目標

4吳怡霈主持挨批　王柏融稱讚很棒

5劉祖蔭出任跆拳道中華隊教練

熱門新聞

1主持失控　網酸：吳怡霈喝醉了？

2王柏融離隊　洪總點3人接中外野

3書豪晃暈對手　老鷹贏球主帥臉僵了

4日本摔角手大招被破解表情超有戲

5吳怡霈主持挨批　王柏融稱讚很棒

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

王柏融正式加盟日職火腿　火腿監督親穿上99號球衣

不好意思把王柏融帶到火腿　栗山英樹：好幸福

火腿挑走最好的棒子　洪總預告王柏融將成世界大王

打籃球「吃蘿蔔」手指又黑又腫　別揉之外～教你用肌貼固定保護

火腿祝福王柏融加入

5歲女童罹罕病...咬舌噴血 哥淚崩：不要玩具只要她活

24歲帥哥潛水出意外成癱瘓... 媽幫洗澡、穿衣反轉他的叛逆

出殯車隊司機突撫胸陷入昏迷　家屬急握方向盤喊：叫救護車

女兒帶聽障父參加搖滾演唱會！　「爆筋比歌詞」一起舞動逼哭萬人

妞妞勾「棒棒堂富二代」過夜12hr　小鬼終於回應兩人關係！
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366