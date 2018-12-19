運動雲

> >

火腿107頁簡報獲得王柏融　劉玠廷：包含哪裡可吃台灣滷肉飯

ETtoday運動雲

▲王柏融加盟火腿，栗山英樹為王柏融披上火腿球衣 。（圖／記者季相儒攝

▲王柏融加盟火腿，栗山英樹為王柏融披上火腿球衣 。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／台北報導

Lamigo桃猿王柏融加盟日本職棒日本火腿隊，桃猿領隊劉玠廷表示，火腿提出107頁簡報，裡頭甚至細節到北海道哪裡有台灣滷肉飯可以吃。

「大王」王柏融今年在中職待滿3年，行使旅外球員權利，Lamigo桃猿球團採取入札競標制度，11月20日宣布由日職日本火腿得標，最後達成王柏融加盟火腿共識，在12月19日舉辦加盟記者會。

桃猿領隊劉玠廷表示，「3年半前王柏融加入桃猿，為球隊帶來3座冠軍，謝謝帶給桃猿球迷滿滿回憶以及收穫 ，如今他將帶著所有祝褔挑戰日職，我們對他充滿期待。北海道火腿隊是很適合王柏融的球隊，也是他一心嚮往的球隊。」

劉玠廷表示，火腿製作了長達107頁的簡報資料，內容詳細記載他的訓練方式以及規劃，甚至細節到哪裡可以吃到台灣滷肉飯，全都有調查完畢，能夠說服大谷翔平加入的球團，真的不是浪得虛名，相信能給柏融最好出賽環境和出賽機會。

他表示，王柏融開啟中職直通旅外另一道大門，也給後輩做好模範，只要有實力，在中職也可以挑戰 國外職棒絕非遙不可及，更要感謝火腿對柏融未來照顧。

桃猿等於是王柏融的娘家，劉玠廷說：「我要告訴王柏融，Lamigo桃猿永遠是你的家，家人祝福你發展一切順利、順遂。」

王柏融透過旅外球員制度，入札競標加盟日本火腿隊，簽下3年合約、合約總額400萬美元，第1年年薪是9000萬日圓，而且每一年都有激勵獎金。

留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

偷車賊遭警追「跳淡水河」躲避　凍一小時...上岸求警：給我毯子

熱門新聞

大王加盟記者會意外插曲　主持人吳怡霈效果不斷

中職／王柏融離隊誰來接替中外野？洪一中點名3人

林書豪連續變向晃暈對手　主帥皮爾斯看老鷹贏球臉卻僵了？

開大招秒被對手破解　摔角手錯愕表情宛如恐怖片畫面

吳怡霈主持加盟挨批　王柏融稱讚：輕鬆開心不嚴肅

才復出不久...南韓羽球帥哥李龍大遭爆和妻子分居欲離婚

讀者回應

﻿

最新新聞

1打到國三變超強　過溝心裡要適應

2書豪晃暈對手　老鷹贏球主帥臉僵了

3左營為台甲整理場地　給球員努力目標

4吳怡霈主持挨批　王柏融稱讚很棒

5劉祖蔭出任跆拳道中華隊教練

熱門新聞

1主持失控　網酸：吳怡霈喝醉了？

2王柏融離隊　洪總點3人接中外野

3書豪晃暈對手　老鷹贏球主帥臉僵了

4日本摔角手大招被破解表情超有戲

5吳怡霈主持挨批　王柏融稱讚很棒

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

王柏融正式加盟日職火腿　火腿監督親穿上99號球衣

不好意思把王柏融帶到火腿　栗山英樹：好幸福

火腿挑走最好的棒子　洪總預告王柏融將成世界大王

打籃球「吃蘿蔔」手指又黑又腫　別揉之外～教你用肌貼固定保護

火腿祝福王柏融加入

5歲女童罹罕病...咬舌噴血 哥淚崩：不要玩具只要她活

24歲帥哥潛水出意外成癱瘓... 媽幫洗澡、穿衣反轉他的叛逆

出殯車隊司機突撫胸陷入昏迷　家屬急握方向盤喊：叫救護車

女兒帶聽障父參加搖滾演唱會！　「爆筋比歌詞」一起舞動逼哭萬人

妞妞勾「棒棒堂富二代」過夜12hr　小鬼終於回應兩人關係！
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366