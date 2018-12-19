火腿107頁簡報獲得王柏融　劉玠廷：包含哪裡可吃台灣滷肉飯

▲王柏融加盟火腿，栗山英樹為王柏融披上火腿球衣 。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／台北報導

Lamigo桃猿王柏融加盟日本職棒日本火腿隊，桃猿領隊劉玠廷表示，火腿提出107頁簡報，裡頭甚至細節到北海道哪裡有台灣滷肉飯可以吃。

「大王」王柏融今年在中職待滿3年，行使旅外球員權利，Lamigo桃猿球團採取入札競標制度，11月20日宣布由日職日本火腿得標，最後達成王柏融加盟火腿共識，在12月19日舉辦加盟記者會。

桃猿領隊劉玠廷表示，「3年半前王柏融加入桃猿，為球隊帶來3座冠軍，謝謝帶給桃猿球迷滿滿回憶以及收穫 ，如今他將帶著所有祝褔挑戰日職，我們對他充滿期待。北海道火腿隊是很適合王柏融的球隊，也是他一心嚮往的球隊。」

劉玠廷表示，火腿製作了長達107頁的簡報資料，內容詳細記載他的訓練方式以及規劃，甚至細節到哪裡可以吃到台灣滷肉飯，全都有調查完畢，能夠說服大谷翔平加入的球團，真的不是浪得虛名，相信能給柏融最好出賽環境和出賽機會。

他表示，王柏融開啟中職直通旅外另一道大門，也給後輩做好模範，只要有實力，在中職也可以挑戰 國外職棒絕非遙不可及，更要感謝火腿對柏融未來照顧。

桃猿等於是王柏融的娘家，劉玠廷說：「我要告訴王柏融，Lamigo桃猿永遠是你的家，家人祝福你發展一切順利、順遂。」

王柏融透過旅外球員制度，入札競標加盟日本火腿隊，簽下3年合約、合約總額400萬美元，第1年年薪是9000萬日圓，而且每一年都有激勵獎金。