衛少宿敵榜大公開！KD只能排第二　天空貝力壓群雄

▲比佛利與衛少。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

曾被傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）欽點為最有「曼巴精神」的雷霆一哥衛斯布魯克（Russell Westbrook）。本賽季技術犯規次數大漲，國外網站幫「衛少」整理出生涯5大宿敵，排名首位的就是快艇「天空貝」比佛利（Patrick Beverley）。

衛斯布魯克今（18）日與公牛隊的比賽中與鄧恩（Kris Dunn）發生推擠，這是衛少在近3場比賽中第2度與對手起爭議，本季21場比賽已經拿到8次技術犯規，排名聯盟第2多。衛少本身對於勝利的渴望已經是眾所皆知，因此不管是場上場下與其他球員之間有「牛肉」。根據《thunderousintentions》網站撰文，統整出衛少生涯5大宿敵。

第五名：七六人恩比德（Joel Embiid），去年12月16日雷霆交手七六人，兩隊殺到3度延長才分出勝負，雷霆中鋒亞當斯（Stevevn Adams）犯滿畢業後恩比德對他比出「掰掰」的手勢嘲諷他，最終雷霆拿下勝利後，衛少也對恩比德比出「掰掰」手勢回敬。

該場比賽衛斯布魯克27分、17籃板、15助攻帶隊拿下勝利。不過賽後恩比德接受訪問酸說，「他（衛斯布魯克）今天33投10中，我也想要有33次投籃的機會。」

第四名：活塞隊帕楚利亞（Zaza Pachulia），雙方淵源應該來自帕楚利亞效力勇士時期，他不止一次在失去平衡後對衛斯布魯克進行不必要的衝撞，就連喬治（Paul George）也難逃魔爪，同樣是長人，作者將帕楚利亞排在第四的原因是因為他是對球員身體造成傷害。

第三名：爵士隊，上賽季季後賽首輪雷霆交手爵士，雷霆在握有主場優勢的情況下被2比4淘汰，系列賽中有諸多的肢體接觸犯規，也可以說是上賽季首輪中打得最熱血的對戰組合。雷霆在G6客場遭淘汰時，衛斯布魯克提前離開球場還與場邊爵士球迷對噴，這也是衛少對場邊球迷發過最大的一次脾氣。

▲KD與衛少的愛恨情仇讓勇士交手雷霆總是話題滿滿。（圖／達志影像／美聯社）



第二名：勇士隊杜蘭特（Kevin Durant），當年的雷霆三少由杜蘭特、衛斯布魯克加上哈登（James Harden），現在只剩下衛少死守奧克拉荷馬，不過在哈登出走後兩人仍由不錯交情，但是杜蘭特在2016年以自由球員身份跳巢，投靠的對象還是前一年在季後賽逆轉他們的勇士隊。

種種因素也讓杜蘭特在轉隊後，每每遇到雷霆隊雙方都是激情四射，更是在轉隊後首次對決就直接在場上發生衝突。不過明年賽季杜蘭特將再度擁有自由身，考量勇士團隊薪資結構，不無可能上演一齣鳳還巢，屆時雙方的互動將更讓人期待。

第一名：快艇隊比佛利，雙方的淵源要從2013年季後賽開始講起，該年也是最佳第六人哈登出走的首年，不過雷霆在例行賽打出60勝22負位居西區龍頭，首輪季後賽面對老八火箭，第二戰拿下29分的衛斯布魯克被比佛利一次抄截衝撞到膝蓋，也讓他在季後賽提前報銷。

衛斯布魯克自從2008年加入聯盟後，例行賽連續出賽394場、季後賽43場總計437場連續出賽，也因為貝佛利送給衛少生涯首度傷缺。除了該年季後賽報銷外，生涯前4年全勤的衛少，也在隨後的兩個賽季裡缺陣多達51場。