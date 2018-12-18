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備戰東京奧運拼資格　郭婞淳19日飛往卡達參加邀請賽

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▲▼2018雅加達亞運,亞運舉重女子58公斤級,中華隊郭婞淳奪得金牌（圖／記者季相儒攝）

▲亞運舉重女子58公斤級金牌郭婞淳。（圖／記者季相儒攝，下同）

體育中心／綜合報導　

舉重女神郭婞淳在11月土庫曼世錦賽中，拿下2金1銀好成績後，原先今年不再參加比賽，不過由於賽制改變，2020東京奧運前，需要參加6場國際賽事，取4站最佳成績，來獲得奧運資格，因此19日將前往杜哈參加卡達邀請賽，雖然賽事比密集感覺疲憊，但還是盡力調整。

郭婞淳今年在亞運女子舉重58公斤級，以抓舉105公斤挺舉130公斤，總和共235公斤勇奪金牌，接著在11月土庫曼舉行的世錦賽中，改用東京奧運賽制，參加59公斤級，並拿到2金1銀再創佳績，事實上，郭婞淳在去年的世錦賽中，在58公斤級以抓緊105公斤摘銀、挺舉135公斤、總和240公斤奪下雙金，再加上2013年世錦賽的挺舉133公斤、總和241公斤雙金。

郭婞淳目前手握4面世錦賽金牌，且是三度在世錦賽拿到2金1銀的成績，曾經提到希望自己能夠挑戰3金的成績，原本在世錦賽之後，今年就不參加比賽，不過由於賽制改變，在奧運之前至少要參加6場國際賽事，並取4站最佳成績列入計算，因此為了取得奧運資格，預計17日將搭機飛往杜哈參加卡達邀請賽，土庫曼世錦賽為奧運積分賽第一站，卡達邀請賽則為第二站。

▲▼2018雅加達亞運,亞運舉重女子58公斤級,中華隊郭婞淳奪得金牌（圖／記者季相儒攝）

關鍵字： 郭婞淳舉重世錦賽東京奧運卡達邀請賽
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