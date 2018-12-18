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辛度年終賽奪冠印度第一人　總教練信心增：目標明年全英賽

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▲▼羽球年終賽,女單冠軍印度辛度 。（圖／翻攝BWF官方臉書）

▲羽球年終賽女單冠軍印度辛度 。（圖／翻攝BWF官方臉書）

記者謝孟儒／綜合報導

印度辛度(P. V. Sindhu)在今年世界羽聯（BWF）年終總決賽中，一舉奪下女單冠軍，不只是自己今年首冠，更是印度史上第一座年終賽的冠軍，意義非凡，印度羽球國家隊總教練戈比昌德（Pullela Gopichan）提到，「2019年的目標是全英賽的冠軍。」

辛度在今年年終賽前的巡迴賽中5次和冠軍擦身而過，尤其是在印度公開賽浪費了賽末點，輸給美國華裔的張蓓雯，大英國協運動會輸給自家人塞娜、世錦賽決賽輸給馬琳、泰國公開賽輸給奧原希望、亞運決賽輸給戴資穎，收穫5座亞軍，在去年年終賽輸給日本山口茜亞軍，2016年里約奧運亞軍、兩次世錦賽都是亞軍。

不過辛度終於在年終總決賽打破萬年老二的亞軍的宿命，小組賽擊敗戴資穎、山口茜和張蓓雯，以3戰全勝進入4強，再擊敗泰國依瑟儂後闖進決賽，直落二奧原希望，收下自己的今年第一冠、年終總決賽的首座冠軍，更是印度羽球史上第一座年終總決賽冠軍。

雖然戴資穎傷退，加上沒有遭遇因傷放棄打年終賽的世錦賽冠軍馬琳，冠軍含金量似乎有些下降，不過辛度仍創下印度羽球歷史。辛度賽後提到，「明年是東京奧運的積分年，我要保持身體健康，參加1月的馬來西亞以及印尼大師賽。」而戈比昌德則表達肯定，「能夠用這樣方式結束2018年賽事太好了，更重要的是2019年也能保持這樣的勝利，目標放在全英賽的冠軍。」

印度上一次在全英賽拿下冠軍，已經是2001年，當時由戈比昌德擊敗大陸陳宏，成為第一位在全英賽拿到冠軍的球員，戈比昌德說，「最重要的還是2020年東京奧運，不過在我之後，已經等了快20年，希望能夠拿下2019年全英賽的冠軍，這次別等太久。」

值得一提的是，戴資穎連霸2017年、2018年全英賽冠軍，如果明年能夠再拿冠軍，完成三連霸，也將會寫下女單史上第一人的紀錄。

▼ 亞運女單冠軍戴資穎、亞軍辛度、印度塞娜、日本山口茜並列4強 。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 亞運女單冠軍戴資穎、亞軍辛度、印度塞娜、日本山口茜並列4強 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 羽球年終賽戴資穎奧原希望山口茜辛度
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