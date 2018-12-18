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渡邊雄太再獲上場機會　投進NBA生涯第一球

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▲渡邊雄太靠著急停跳投命中NBA生涯第一球。（圖／達志影像／美聯社）

▲渡邊雄太靠著急停跳投命中NBA生涯第一球。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

灰熊18日前往客場挑戰勇士，面對衛冕軍，灰熊在上半場打完就相差23分，幾乎無力反擊，比賽也早早進入垃圾時間，最終灰熊已93比110落敗，但從發展聯盟被招回的日本超新星渡邊雄太本戰也獲得出場機會，全場他出賽4分鐘，得到2分，1籃板的數據，這也是他第一次在例行賽中進球。

由於灰熊與勇士的實力相差過大，整場比賽勇士都壓著對手打，最終灰熊也放棄反擊，不過聯盟唯一一位日籍選手渡邊雄太在比賽最後3分58秒獲得出場機會，他在1分58秒接獲隊友傳球後，透過一次簡單擋拆隨後馬上急停跳投，命中他NBA例行賽的第一球，隨後他又搶下防守籃板後，自己推進到前場罰球線附近跳投，但卻未能命中，全場他就留下2投1中，2分，1籃板的數據。

這是渡邊雄太在例行賽進的第一球，先前他在對戰太陽首度出場5分鐘，以罰球攻下2分，並抓下2籃板，另外在第2場出賽公鹿比賽，雖然沒有得分，卻送出超級火鍋嗨翻全場，留下2籃板，1阻攻的表現，而渡邊雄太3場比賽下來得到場均1.7分，1.7籃板。今年他與灰熊簽訂一份2年的雙向合約，在合約期間，渡邊雄太每季最多可以為球隊出賽45天，其餘時間必須待在發展聯盟出賽。

關鍵字： NBA灰熊渡邊雄太
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