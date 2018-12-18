國王教頭讚福克斯與巴格利　5年達到KD與衛少等級

▲國王榜眼巴格利。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

國王12月份戰績起飛一度衝進西區第七，總教練雅各（Dave Joerger）於18日受訪時表示，他認為今年球隊選進的榜眼巴格利（Marvin Bagley III）與二年級生福克斯（De'Aaron Fox）近五年內將有機會成為下一個前雷霆搭擋杜蘭特（Kevin Durant）與衛斯布魯克（Russell Westbrook）等級的雙人組合。

雅各表示，「我很不避諱地跟各位說，當時我們以第二順位選到巴格利我們興奮了好久，我認為他是最適合國王的人選，我也認為與福克斯於五年內將有機會成為前雷霆雙人組杜蘭特與衛斯布魯克等級的雙人組合。」

以實際表現而言，儘管巴格利目前因傷缺陣，但他場均可拿下12.7分、6.1籃板，得分排名新秀第五，籃板排名第四，且他且的上場時間23分鐘遠低於唐西奇的32分鐘，表現並未太差。

福克斯目前也未出現二年級生善發生的撞牆階段，場均可繳出18.5分、7.5助攻，得分排名二年級生第五，助攻排名二年級生第二，同時命中率維持在39.6%，其中效率值也排名二年級生第三。

雷霆杜蘭特於新秀年級生時期場均繳出20.3分、4.4籃板、2.4助攻，衛斯布魯克於二年級生時期數據則有16.1分、8助攻，以數據表現而言福克斯相當接近，而巴格利則因上場時間與杜蘭特少了11分鐘而表現有所落差。

▲國王二年級生後衛福克斯。（圖／CFP）