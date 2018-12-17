第21屆諸羅山盃　陳重羽、重廷：充滿美好回憶

▲統一獅陳重羽、陳重廷為諸羅山盃代言。（圖／記者黃詩崴攝）



記者黃詩崴／台北報導

第21屆諸羅山盃國際軟式少棒邀請賽將於22日至27日在嘉義舉辦。今年參賽隊伍數來到創新高的228隊，與過往相同一樣邀請來多達11支外隊。今（17）日招開記者會也邀請來統一獅兄弟黨陳重羽、陳重廷，他們倆也坦言很感謝以諸羅山盃這項比賽，讓他們小時候有機會參與正式比賽。

連續舉辦21年的諸羅山盃少棒賽，今年總共有228隊參賽，除了比賽隊伍數創歷年之最，比賽長達7打、多達304場場次也創下單一賽會最多比賽場次的紀錄，身為主辦單位的嘉義市政府也盡全力在舉辦這項賽事，將動用嘉義縣、市12的球場消化賽程。

陳重羽、陳重廷兄弟黨是嘉義在地子弟兵，諸羅山盃這項歷史悠久的少棒賽，他們倆也曾經參加過，當時就讀僑平國小的兩人，因為學校不算是正統的科班球隊，因此有這樣大規模的賽事他們感到相當開心。

兩人參與了2007、08年的賽事，首年在預賽就被淘汰，次年捲土重來一路殺進16強，當時只要打進8強就可以與龜山國小的王牌宋文華交手，不過16強賽僑平國小不敵日本京都聯隊。陳重羽說，「當時龜山國小也在旁邊觀戰，那感覺很想贏啊，最後沒對決到宋文華有些失望。」

陳重廷則說，「諸羅山盃的是從小到大的回憶，除了可以跟外地的球隊進行比賽外，長大後也成為可以跟同儕討論的話題，很感謝每一個幫助這項賽事進行的人。」

▼諸羅山盃舉行第21屆。（圖／記者黃詩崴攝）

