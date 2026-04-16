UBA決賽小巨蛋開戰　南珉貞驚喜現身為鐵粉輪籃國手打氣、加入推動運動平權

▲FubonAngels人氣韓國成員南珉貞作為神祕嘉賓驚喜現身，為長年支持她的輪椅籃球國手陳易成加油打氣。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

114學年度大專校院籃球聯賽（UBA）決賽將於4月17日至19日在台北小巨蛋點燃戰火，大專體總15日舉辦賽前記者會，除了宣告決賽即將登場，現場更上演溫馨一幕，FubonAngels人氣韓國成員南珉貞作為神祕嘉賓驚喜現身，為長年支持她的輪椅籃球國手陳易成加油打氣，讓選手感動不已。

輪椅籃球國手陳易成是南珉貞的資深鐵粉，他在2025年參加大洋洲際盃比賽時，曾被拍到披著南珉貞個人應援毛巾的身影，展現對偶像的熱愛，當時南珉貞就在該照片下方留言加油，雙方透過網路結緣。今日記者會上，主辦單位為了推廣「運動平權」，特別策劃驚喜計畫，邀請陳易成到場與偶像近距離接觸。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳易成在記者會現場見到偶像本人時顯得既驚訝又害羞，更隨即秀出手機桌布，展示他設定的南珉貞美照，讓南珉貞笑得開懷。她表示：「我原本不知道這是一個驚喜計畫，當聽說可以為支持我的粉絲加油時就很興奮，沒想到來到現場發現粉絲完全不知情，能給他驚喜讓我覺得更有趣且榮幸。」

南珉貞透露，其實在韓國擔任啦啦隊期間，就曾受邀參加過輪椅籃球的應援活動，因此對這項運動並不陌生，得知陳易成在國外征戰時隨身攜帶她的週邊，並稱她的存在是力量來源時，讓南珉貞深受感動。

▲FubonAngels人氣韓國成員南珉貞作為神祕嘉賓驚喜現身，為長年支持她的輪椅籃球國手陳易成加油打氣。（圖／記者蔡厚瑄攝）

「如果我的存在能成為他運動路上的力量，對我來說意義非凡。」南珉貞感性表示。她進一步指出，目前她在台灣擁有一定的知名度與影響力，因此非常希望透過這次出席，讓更多台灣民眾認識輪椅籃球，讓這個運動項目被更多人看見。

大專體總近年致力於推廣「運動平權」，除了激烈的UBA正式決賽外，也會在小巨蛋賽場進行輪椅籃球公益賽，藉此傳達「運動是每個人的權利」之理念，南珉貞與經紀團隊表示，富邦球團一直非常關注此議題，能參與這樣的計畫讓她覺得機會難得且深具意義。

114學年度UBA決賽將自明日起一連3天在台北小巨蛋舉行，球迷除了關注頂尖大專球員的表現，也能在賽間看見如陳易成等輪椅籃球選手奮鬥的身影，南珉貞最後也預祝所有參賽選手都能旗開得勝，並希望大眾能給予輪椅籃球更多支持與掌聲。