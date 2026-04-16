運動雲

>

UBA決賽小巨蛋開戰　南珉貞驚喜現身為鐵粉輪籃國手打氣、加入推動運動平權

▲FubonAngels人氣韓國成員南珉貞作為神祕嘉賓驚喜現身，為長年支持她的輪椅籃球國手陳易成加油打氣。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲FubonAngels人氣韓國成員南珉貞作為神祕嘉賓驚喜現身，為長年支持她的輪椅籃球國手陳易成加油打氣。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

114學年度大專校院籃球聯賽（UBA）決賽將於4月17日至19日在台北小巨蛋點燃戰火，大專體總15日舉辦賽前記者會，除了宣告決賽即將登場，現場更上演溫馨一幕，FubonAngels人氣韓國成員南珉貞作為神祕嘉賓驚喜現身，為長年支持她的輪椅籃球國手陳易成加油打氣，讓選手感動不已。

輪椅籃球國手陳易成是南珉貞的資深鐵粉，他在2025年參加大洋洲際盃比賽時，曾被拍到披著南珉貞個人應援毛巾的身影，展現對偶像的熱愛，當時南珉貞就在該照片下方留言加油，雙方透過網路結緣。今日記者會上，主辦單位為了推廣「運動平權」，特別策劃驚喜計畫，邀請陳易成到場與偶像近距離接觸。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳易成在記者會現場見到偶像本人時顯得既驚訝又害羞，更隨即秀出手機桌布，展示他設定的南珉貞美照，讓南珉貞笑得開懷。她表示：「我原本不知道這是一個驚喜計畫，當聽說可以為支持我的粉絲加油時就很興奮，沒想到來到現場發現粉絲完全不知情，能給他驚喜讓我覺得更有趣且榮幸。」

南珉貞透露，其實在韓國擔任啦啦隊期間，就曾受邀參加過輪椅籃球的應援活動，因此對這項運動並不陌生，得知陳易成在國外征戰時隨身攜帶她的週邊，並稱她的存在是力量來源時，讓南珉貞深受感動。

 

▲FubonAngels人氣韓國成員南珉貞作為神祕嘉賓驚喜現身，為長年支持她的輪椅籃球國手陳易成加油打氣。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲FubonAngels人氣韓國成員南珉貞作為神祕嘉賓驚喜現身，為長年支持她的輪椅籃球國手陳易成加油打氣。（圖／記者蔡厚瑄攝）

「如果我的存在能成為他運動路上的力量，對我來說意義非凡。」南珉貞感性表示。她進一步指出，目前她在台灣擁有一定的知名度與影響力，因此非常希望透過這次出席，讓更多台灣民眾認識輪椅籃球，讓這個運動項目被更多人看見。

大專體總近年致力於推廣「運動平權」，除了激烈的UBA正式決賽外，也會在小巨蛋賽場進行輪椅籃球公益賽，藉此傳達「運動是每個人的權利」之理念，南珉貞與經紀團隊表示，富邦球團一直非常關注此議題，能參與這樣的計畫讓她覺得機會難得且深具意義。

114學年度UBA決賽將自明日起一連3天在台北小巨蛋舉行，球迷除了關注頂尖大專球員的表現，也能在賽間看見如陳易成等輪椅籃球選手奮鬥的身影，南珉貞最後也預祝所有參賽選手都能旗開得勝，並希望大眾能給予輪椅籃球更多支持與掌聲。

關鍵字： 南珉貞輪椅籃球UBA決賽運動平權陳易成

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷規則後首次！大谷翔平「只投不打」先發　對戰陌生的大都會

大谷規則後首次！大谷翔平「只投不打」先發　對戰陌生的大都會

快訊／古林睿煬遭火腿抹消一軍　最快4月26日後再登錄

快訊／古林睿煬遭火腿抹消一軍　最快4月26日後再登錄

韓國啦啦隊鄭嘉睿疑遭霸凌　賽前躲廁所痛哭：被要求離開

韓國啦啦隊鄭嘉睿疑遭霸凌　賽前躲廁所痛哭：被要求離開

大谷翔平最速161奪10K第2勝！　道奇4轟3連勝橫掃大都會

大谷翔平最速161奪10K第2勝！　道奇4轟3連勝橫掃大都會

快訊／勇士三老發威！柯瑞包白繃豪取35分　率隊附加賽淘汰雷納德領軍快艇

快訊／勇士三老發威！柯瑞包白繃豪取35分　率隊附加賽淘汰雷納德領軍快艇

王彥程挖寶田中將大橫掃球成關鍵武器　韓職ABS、PitchCom都很讚

王彥程挖寶田中將大橫掃球成關鍵武器　韓職ABS、PitchCom都很讚

「最差就這樣」放開打！張政禹苦笑：想過被換掉但下面沒人了

「最差就這樣」放開打！張政禹苦笑：想過被換掉但下面沒人了

「台灣怪力男」李灝宇本季首轟出爐！　狙擊3A火球男156公里速球

「台灣怪力男」李灝宇本季首轟出爐！　狙擊3A火球男156公里速球

「說不辣其實有一點辣」王彥程談韓國生活　韓綜明星驚喜在眼前

「說不辣其實有一點辣」王彥程談韓國生活　韓綜明星驚喜在眼前

只投不打？！羅伯斯模仿大谷驚訝表情引爆笑　曝原因是觸身球

只投不打？！羅伯斯模仿大谷驚訝表情引爆笑　曝原因是觸身球

【媽祖也選擇障礙？】白沙屯鑾轎路口大迴轉7分鐘　最後決定往北斗去！

熱門新聞

大谷規則後首次！大谷翔平「只投不打」先發　對戰陌生的大都會

快訊／古林睿煬遭火腿抹消一軍　最快4月26日後再登錄

韓國啦啦隊鄭嘉睿疑遭霸凌　賽前躲廁所痛哭：被要求離開

大谷翔平最速161奪10K第2勝！　道奇4轟3連勝橫掃大都會

快訊／勇士三老發威！柯瑞包白繃豪取35分　率隊附加賽淘汰雷納德領軍快艇

王彥程挖寶田中將大橫掃球成關鍵武器　韓職ABS、PitchCom都很讚

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平「只投不打」先發　對戰陌生的大都會

2古林睿煬遭火腿抹消一軍

3韓國啦啦隊疑遭霸凌　賽前躲廁所痛哭

4最速161！大谷翔平6局飆10K還破日投紀錄

5勇士三老發威！柯瑞帶傷上陣淘汰快艇

最新新聞

1好可惜！楊勇緯亞錦賽半勝之差摘銀

2陳念琴、張博雅同框許光漢　亮相品牌體驗店開幕

3統一獅今年盜壘次數銳減餅總說話了

4曾豪駒點出張趙紘最大隱憂

5南珉貞驚喜現身為輪籃國手打氣

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【太幸福了吧～】南珉貞溫柔抱嬰兒　娃全程安心躺懷裡♥

又是他！陳晨威再見安打第3度當MVP　談打擊策略「結果是好的」

麟洋配驚喜合體！清晨盃31比19力退青年冠軍　李洋汗灑賽場笑謝不殺之恩

【女神超敬業】南珉貞爆汗跳32撞！累翻動作依然到位

陳晨威攻守串聯！桃猿打線找回節奏　曾豪駒：贏球就是最好的

【這機率多小？】女駕駛闖紅燈！3輛同款車撞一團 目擊者喊「荒唐」

【媽祖也選擇障礙？】白沙屯鑾轎路口大迴轉7分鐘　最後決定往北斗去！

【連人帶車倒地】殯儀館前猛力一撞！　20多歲直行騎士直衝左轉車

全場粉絲搶著認親！　Karina：那是我的爸媽！！！

【22歲成大生車禍亡】父母痛失獨子心碎認屍　校方將致畢業證書
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366