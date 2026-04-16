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王柏融明回主場續拚百轟！ 曾豪駒讚找回身手：會全力阻止

▲▼ 王柏融 。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲王柏融。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者胡冠辰／桃園報導

樂天桃猿明（17日）將作客澄清湖交手近況火熱的台鋼雄鷹，焦點無疑是目前只差1發全壘打就能達成生涯百轟里程碑的「大王」王柏融；面對昔日愛將聽牌大紀錄，樂天桃猿總教練曾豪駒今（16日）受訪直言，王柏融現階段的揮擊自信提升許多，但球隊仍會全力阻止他達陣，並享受雙方的對決過程。

台鋼雄鷹14日交手中信兄弟的比賽中，王柏融在首局一棒掃出左外野方向3分砲；這發全壘打擊球初速高達170公里、飛行距離達426英尺，不僅為比賽定下基調，更是他中職生涯的第99轟，距離百轟僅剩一步之遙。

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談到即將在客場迎戰打擊火力復甦的王柏融，曾豪駒觀察指出：「他整個揮擊上的自信心提升很多，揮棒也比較完整。」

曾豪駒表示，能夠創造屬於自己的紀錄，是每個選手都嚮往追尋的目標，「但我們也會全力阻止他（敲出生涯百轟），就享受對決。」

對於王柏融本季全壘打產量趨於穩定，曾豪駒也點出他與前兩年的明顯差異；曾豪駒認為，王柏融前幾年在揮棒上可能比較猶豫一點，但今年觀察下來，無論是在揮空或擊到球的品質，其實都已經回到了他前期很好的狀況，也期盼他能繼續維持下去。

關鍵字： 樂天桃猿、中華職棒、台鋼雄鷹、王柏融、曾豪駒、生涯百轟

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