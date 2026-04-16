卡巴列羅喊話「我就是為那種打席而活」　再見安助洋基笑到最後

▲José Caballero。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基與洛杉磯天使這個系列賽火花四射，「法官」賈吉（Aaron Judge）與楚奧特（Mike Trout）輪番開轟，上演MVP等級對決；繼前一場跑回致勝分後，卡巴列羅（Caballero）此役再度成為主角，9局下敲出再見2分打點二壘安打，幫助洋基把握天使守備失誤，以5比4在主場戲劇性收下勝利。

卡巴列羅賽後談到關鍵打席時直言：「那就是我想要的打席，我就是為那種打席而活，每一次站上打擊區，我都想要那樣的打席；我喜歡壓力，我喜歡大場面。」

洋基總教練布恩（Aaron Boone）則說：「我們現在真的打得不輕鬆。」而這場比賽也再次印證這一點。

洋基開賽靠著賈吉轟出生涯第375支全壘打搶得先機，這發首局陽春砲也是他本季第7轟、系列賽第3轟。

不過天使很快展開反擊，2局由佛雷澤（Adam Frazier）與歐哈比（Logan O’Hoppe）各敲1發陽春砲追近比數，5局再由楚奧特轟出超前陽春彈，一棒改寫戰局。

楚奧特這支全壘打是他在本系列賽第4轟，根據Statcast預估飛行距離達383呎，越過賈吉頭頂飛進右中外野看台；他也成為自2013年卡布瑞拉（Miguel Cabrera）後，首位在現今洋基球場連續3場開轟的客隊球員。

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布恩談到這場系列賽兩大球星對決時表示：「你正在看兩位第一次投票就能入選名人堂的球員，這一週輪流上演精彩表現，真的很驚人；我希望我們能稍微讓另一邊的秀降溫一點。」

洋基先發投手希爾（Luis Gil）此役是本季第2場先發，雖然一度握有領先，卻無法守成，單場挨了3發陽春砲；對於自己的狀況，他透過翻譯表示：「我們必須持續努力、持續進步，繼續變得更好。」

比賽真正的轉折點出現在9局下，面對曾在前一場對戰中砸鍋的羅馬諾（Jordan Romano），洋基在1出局後靠奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）擊出內野左側高飛球，迫使天使內野出現致命溝通失誤。

三壘手培拉薩（Oswald Peraza）與游擊手內托（Zach Neto）同時朝球靠攏，卻沒能彼此喊聲，最終讓球落地形成安打。

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內托賽後坦承失誤責任在自己，「游擊手對所有人都有優先權，那球應該是我接到的。」

天使這次失誤讓洋基重燃生機，隨後威爾斯（Austin Wells）選到四壞保送，並在雙盜壘戰術掩護下，卡巴列羅逮中羅馬諾第5球掃向外野，奇澤姆先跑回追平分，威爾斯也在本壘前驚險滑回再見分。

卡巴列羅談到對手給機會後的反應時說：「只要你給我們機會，情況就會變得很糟，那是很危險的事。」

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威爾斯賽後盛讚卡巴列羅的全面性，「他可以做任何球隊需要的事來完成任務，他有能力把球打進場內，也能把球轟出牆外，還能選到保送，而且有速度；你真的不知道他會用什麼方式幫球隊做出貢獻。」

卡巴列羅最後也說出這支球隊的韌性所在，「只要我們還有出局數，就還有贏球的機會，而我們已經證明了這一點。」