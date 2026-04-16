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鐵磨鐵！大谷、山本連日好投　羅伯斯強調非競爭：互相提升水準

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇總教練羅伯斯16日（台灣時間）賽後受訪，談到大谷翔平與山本由伸連日好投時，以「鐵磨鐵」形容兩人關係，直言彼此互相激勵、提升表現。

大谷此戰對大都會先發6局失1分，飆出10次三振，拿下本季第2勝，連3場達成優質先發（QS），並達到規定投球局數，目前防禦率0.50高居國聯前段班。

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另一方面，山本由伸前一戰同樣對大都會繳出好投，雖然首局被轟陽春砲，但隨後連續解決20名打者，最終投至8局途中僅失1分，收下本季第2勝。開季至今他已連4場達成優質先發，戰績2勝1敗，防禦率2.10，在球隊內僅次於大谷。

談到兩名日本王牌的相乘效果，羅伯斯表示：「毫無疑問是存在的，所謂『鐵磨鐵』，兩人都是非常出色的投手，彼此讓對方變得更好。」

他也補充：「我不認為這是競爭的關係，但可以確定的是，他們的存在確實把彼此的水準拉高了。」認為兩人能在輪值中互相切磋，對球隊與個人都是正面影響。

在兩人持續繳出優質內容的情況下，也被外界視為國聯賽揚獎的有力競爭者。若能維持目前表現，日本投手首座賽揚獎的誕生，或許指日可待。

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

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